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瑞銀料復星有700億至800億人幣資產待售

瑞銀發表報告指，其最近與復星（0656）的管理層交流，了解到經過過去兩年出售非核心資產，其流動性已經得到改善，淨負債比率已經由73%，降至目前約50%水平。該行指，復星去年出售資產套現約280億元（人民幣、下同），在2022年出售資產的價值亦與2023年相若，據該行從復星管理層理解，尚有700億至800億元的資產可售。

換言之，依瑞銀說法，該股在近四年約售資產價值達1260億元至1360億元。

瑞銀指，復星的管理層強調，集團的資產會變得更簡單、輕資產及更聚焦，就算其還有資產在未來一至兩年可供待售，亦不急於在價值受壓時沽出。若按其計劃在未來一、兩年出售資產，料總債務會由880億元，降至約400億至500億元。

隨著現金流改善，該行引述復星管理層指，料每年的股息收入會從目前的70億至80億元進一步增加，每年在利息開支50億元及總部開支的20億元，有望減少。

瑞銀認為，儘管復星的股價市賬率到達0.3倍的谷底水平，但是在待內地經濟增長動力提速、該集團出售資產得到成功實施，及向股東派發股息可持續增加前，料其估值會繼續受壓。該行給予復星的目標價由6.3元，進一步降至4.7元。

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