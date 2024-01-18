九興控股（1836）公布截至去年12月第四季業務發展最新情況，總綜合收入增加約13.5%至3.895億美元，出貨量則按年增長約10.9%。
截至去年底止十二個月，集團綜合收入下降約8.5%至14.927億美元，出貨量按年下降約12.5%，主要受集團「三年計劃」（2023至2025年） 中關於產品及客戶組合的調整，以及年內部分客戶削減庫存所致。於兩段時期的平均售價均有所增加，主要受到集團產品組合及客戶組合變化所帶動。
集團仍有信心能實現其「三年計劃」（2023至2025年）的中期目標，即在這三年期間實現經營利潤率10%及稅後利潤年度增長率達至低十數百分比。
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