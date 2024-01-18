他說，聯儲局在2023年12月13日的議息會議後，向市場明確表態未來可能減息。這一「由鷹轉鴿」的態度變化，刺激全球多項資產價格齊齊沖高，其中亦包括近兩年來承壓的亞太區房地產投資信託基金市場。香港恒生房地產基金指數和新加坡iEdge亞太REIT指數，於2023年最後兩個月內分別上漲約16%和15%，大幅跑贏兩個市場的大盤。儘管未來環球經濟前景仍有不少挑戰，但主動型投資者已開始重新考慮其資產配置策略，REITs獲追捧就是典型例證之一。

現時除了內地C-REITs市場提質增量擴容同時，他還指，港股亦為投資者提供不同REITs的選擇。相較C-REITs，香港的H-REITs市場通過單隻房託基金底層資產的多樣化、地域風險布局的國際化與分散化，以及相對豐富成熟的資產管理與基金管理經驗，彰顯其優勢特色。根據港交所（0388）資料，港股合計11隻REITs於1月17日的靜態平均收益率約為9.07厘，靜態市值加權平均收益率約7.13厘，顯著高於傳統現金類和部分固定收益類低風險低回報資產的收益率。

內地和香港的證券監管機構已在去年多次表示，正研究推動REITs納入互聯互通機制。他說，若REITs最終獲納入該機制，投資者基礎的擴大，流動性和交投活躍度的提升，都將為兩地REITs市場發展帶來新的機遇。至於宏觀因素改善，他直指會支撐REITs的估值。全球主要央行可能在2024年內減息，有助降低REITs的利息支出。貨幣政策轉向也將提升整體經濟活躍度，惠及REITs底層資產，亦料區內業務布局多樣分散化的房託基金價值有望企穩回升。目前內地與香港REITs市場估值仍處低位修復階段，但相信隨著結構性利好持續增加，REITs有望在投資者未來的財富管理與資產配置中扮演更重要的角色。

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