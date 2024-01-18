興證國際（6508）宣布，興證國際執行董事及行政總裁蔡軍政辭任，由原執行董事張春娟出任行政總裁，即日起生效。興證國際指，蔡軍政為投入更多時間及精力於其他業務，已辭任董事及行政總裁一職。
張春娟曾於2019年擔任過集團的執行董事及財務總監，於金融服務業擁有逾十五年經驗；另外，興證國際將合規總監及首席風險官的職銜，合併並重新命名為合規風控總監，而郭基智亦即日起擔任公司的合規風控總監。
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