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袞煤澳大利亞：上季商品煤產量創三年紀錄 達1290萬噸

袞煤澳大利亞（3668）公布去年12月底止第四季數據顯示，季內按全數權益計，原煤產量及商品煤產量分別為1810萬噸及1290萬噸，商品煤產量更創下近三年紀錄。按應佔權益計，季內的商品煤產量為970萬噸，煤炭銷量為1010萬噸。按權益計，煤炭產量較第三季度增加4%，平均煤炭銷售價格環比降低1%至每噸196澳元。除去所有支出後，2023年底止其手持現金餘額達14億澳元，並保持無負債狀態。

該集團指，已實現當初訂2023年連續四個季度實現增產的目標，產量達3340萬噸，處於2023年權益商品煤產量指引3100萬至3600萬噸的中位區間。另由於部分支出時間推遲至年底，因此資本開支總額可能接近6億至7.5億澳元指引的下限。

袞煤澳大利亞表示，致力於在今年維持第四季度的產量水平，進一步降低現金經營成本，確保在所有煤炭市場條件下始終具備產生現金的能力。

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