該集團指，已實現當初訂2023年連續四個季度實現增產的目標，產量達3340萬噸，處於2023年權益商品煤產量指引3100萬至3600萬噸的中位區間。另由於部分支出時間推遲至年底，因此資本開支總額可能接近6億至7.5億澳元指引的下限。

袞煤澳大利亞表示，致力於在今年維持第四季度的產量水平，進一步降低現金經營成本，確保在所有煤炭市場條件下始終具備產生現金的能力。

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