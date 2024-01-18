富衛香港宣布，兩支本港小學隊伍成功晉身「JA小財智.大夢想」亞太區社創挑戰賽2023決賽。「社創挑戰賽」項目主要供亞洲青少年參與，讓他們分享創新意念，為其社區帶來正面改變。
自2022年5月，富衛與非牟利機構青年
富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國恭賀兩支香港隊伍在2023年「社創挑戰賽」中取得非凡成績，並十分樂見此項目再次成功培育下一代青少年成為具同理心的創新推動者，為解決社會議題出一分力。富衛期望透過與JA Hong Kong合作，教導年輕一代良好的財務，社交及生活技能。
兩支晉身亞太區決賽的隊伍均來自浸信會沙田圍呂明才小學。
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