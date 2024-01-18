自2022年5月，富衛與非牟利機構青年 成就香港部（JA Hong Kong）合力推出理財教育課程「JA 小財智．大夢想」，旨於培養下一代成為具備理財素養、 創新精神及關懷社會的人，迄今已惠及逾4,300位本地青少年， 讓他們能夠養成良好理財習慣。

富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國恭賀兩支香港隊伍在2023年「社創挑戰賽」中取得非凡成績，並十分樂見此項目再次成功培育下一代青少年成為具同理心的創新推動者，為解決社會議題出一分力。富衛期望透過與JA Hong Kong合作，教導年輕一代良好的財務，社交及生活技能。

兩支晉身亞太區決賽的隊伍均來自浸信會沙田圍呂明才小學。

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