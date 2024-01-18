該交流晚會由科技園公司、香港駐三藩市經濟貿易辦事處（經貿辦）和北加州香港商會共同舉辦， 旨在鼓勵美國的科技專才發掘香港創科生態圈中的機遇，將香港視為他們擴展至亞洲及其他地區的基地。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，香港作為國際創科中心，並推有具競爭力的薪酬和政府支持創科的政策等優勢，加上科技園公司設有多元化的計劃，協助海外人才安頓，有助世界各地人才在本港發揮潛能。

繼去年的東南亞之行，科技園公司再次舉辦 Innovation Mixer，與美國科技人才、學者和企業交流；同時，代表團將到訪 NVIDIA、史丹福大學等，向其介紹香港創科生態圈。

其他報道

興證國際行政總裁蔡軍政辭任 執董張春娟接任

領展王國龍撰文指加息周期近尾聲 回望房託正合時

九興上季收入升14% 出貨量增一成

瑞銀料復星有700億至800億人幣資產待售

星展侯偉福：不建議旗下客戶加中國投資 除非有強勁政策出台

奈雪的茶︰今年新開200間直營店 控成本將關閉7間「台蓋」門店

六福珠寶上財季整體零售收入增75% 超疫情前兩成

幣護今成立虛擬資產服務中心DASH 為銀行提供虛資託管技術

Meta前營運總監桑德伯格將於5月離開董事會

花旗傳裁20名亞太區分析員 包括香港2名分析員受影響

紐約梅隆銀行：2024年利率上升和經濟不確定性 看好美股及政府債表現

富邦銀行提升員工福利 新生嬰兒派3萬元津貼

「DHL香港空運貿易領先指數」首季整體空運指數較上季旺季回落

鄺肖卿增持新地至27.88%

證監會：宣稱虛擬資產交易平台「Aramex」及「DIFX」涉嫌欺詐

皇璽集團：已議決在華發展酒品供應業務 致力成為中國知名酒品供應商

全日沽空金額減33% 盈富沽空減62% 上日基金單位淨增

凱升： 因面對不明朗決定售俄羅斯渡假村 董事集體辭職與此有關

陳茂波：對樓市中長期看法正面 拒評會否再減辣

陳茂波：國際政商領袖關注香港經濟發展多於23條立法 對今明年內地經濟有信心

創14個月低後倒升 恒指收市升114點 儲局靜默前波幅收窄 北水連續5日流入

胡錫進補倉12萬人幣 稱對補倉義無反顧 「2800點以下遍地是黃金」