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科技園 Innovation Mixer 交流會有約150名專才參加

香港科技園公司表示，近日到訪美國西岸開展 Innovation Mixer 的連串活動，其中一個交流晚會吸引約 150 名當地科技專才參加，當中來自谷歌、阿里巴巴、史丹福大學、加州大學伯克萊分校、摩根大通、US Capital 和華美銀行等。

該交流晚會由科技園公司、香港駐三藩市經濟貿易辦事處（經貿辦）和北加州香港商會共同舉辦， 旨在鼓勵美國的科技專才發掘香港創科生態圈中的機遇，將香港視為他們擴展至亞洲及其他地區的基地。 

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，香港作為國際創科中心，並推有具競爭力的薪酬和政府支持創科的政策等優勢，加上科技園公司設有多元化的計劃，協助海外人才安頓，有助世界各地人才在本港發揮潛能。

繼去年的東南亞之行，科技園公司再次舉辦 Innovation Mixer，與美國科技人才、學者和企業交流；同時，代表團將到訪 NVIDIA、史丹福大學等，向其介紹香港創科生態圈。

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