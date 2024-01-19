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10年息升至1個月高 道指升201點 納指創今年新高 金龍指數連跌4日

美債息個別發展，10年期債息升至一個月高，債息倒掛收窄，美股上升，納指創今年新高。台積電的業績展望提振晶片製造商個股，市場看好2024年全球科技行業復蘇；費城半導體指數上漲近3.5%。金龍指數連跌4日，見2022年11月10日後收市新低。美國上周初申失業救濟人數降至一年多最低，聯儲局鴿派官員預計第三季度才會開始降息，利率期貨顯示3月份減息跌至52.4%，6月機會仍過100%，報104.9%。美國國會通過臨時開支法案，政府暫時免於停止運作風險。胡塞武裝無視美軍打擊，誓言將繼續襲擾紅海商船。拜登表示美國將繼續在葉門對該組織發動空襲。

道瓊斯工業平均指數收漲201點，升幅0.55%，報37468點。標普500指數收漲41點，升幅0.89%，報4780點。納斯達克綜合指數收漲200點，或1.35%，報15055點。

波音升4.21%，報211.61美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻56點，而聯合健康跌1.64%，報516.34元，拖累道指56點。

科技股方面，蘋果收市報188.63元，升3.25%，谷歌母公司Alphabet收市報143.48元，升1.42%，亞馬遜收市報153.5元，升1.17%，Facebook收市報376.13元，升2.1%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.59%，報470點。德國DAX指數收漲0.83%，報16567點；法國CAC 40指數漲1.13%，報7401點；英國富時100指數收漲0.18%，報7459點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.24%，報5571點。

美國2年期債息曾跌最多1.21%，是1月12日後最大跌幅，當日跌幅為3.02%。低見4.308厘，是1月17日4.2006厘後最低。收市報4.3524厘，是1月16日後收市新低，當日報4.2195厘。

美國10年期債息曾升最多1.21%，是1月17日後最大升幅，當日升幅為1.69%。高見4.1516厘，是2023年12月13日4.2083厘後最高。收市報4.142厘，是2023年12月12日後收市新高，當日報4.2006厘。連升4日，累計升0.203厘，對上一次連升4日是1月2日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至19.655基點，是1月17日15.973基點後最窄。收市報21.462基點，是1月16日後收市最窄，當日報16.565基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至122.733基點，是2023年12月13日120.713基點後最窄。收市報123.516基點，是2023年12月12日後收市最窄，當日報119.644基點。連續4日收窄，累計20.511基點，對上一次連續4日是1月2日。

道指曾升最多0.69%，是1月4日後最大升幅，當日升幅為0.76%。高見37522.29點，是1月16日37543.18點後最高。收市報37468.61點，是1月12日後收市新高，當日報37592.98點。

標指曾升最多0.98%，是1月8日後最大升幅，當日升幅為1.43%。高見4785.79點，是1月12日4802.4點後最高。收市報4780.94點，是1月12日後收市新高，當日報4783.83點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月8日。

納指曾升最多1.42%，是1月8日後最大升幅，當日升幅為2.22%。高見15066.81點，是2023年12月29日15111.41點後最高。收市報15055.65點，是2023年12月28日後收市新高，當日報15095.14點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月9日。

金龍指數曾跌最多0.84%，是1月17日後最大跌幅，當日跌幅為3.73%。低見5537.52點，是1月17日5519.42點後最低。收市報5571.65點，是2022年11月10日後收市新低，當日報5333.64點。連跌4日，累計跌478.08點，對上一次連跌4日是1月9日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是2024年1月9日。

 

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