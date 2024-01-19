個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.01%，折合報277.57元；阿里巴巴（9988）跌0.18%，折合報66.53元；美團（3690）升0.12%，折合報69.88元；匯控（0005）升1.23%，折合報59.27元；建行（0939）跌0.22%，折合報4.36元。

道期現跌0.013%；標期現升0.06%；納期現升0.24%。日本東證指數現升0.76%；韓國KOSPI指數現升1.46%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升1.06%。

VIX指數隔晚跌4.46%或0.66點，報14.13點。

紐油無升跌，報74.08美元；布油現升1.56%或1.22美元，報79.1美元；金價現跌0.01%或0.25美元，報2023.09美元；LME 銅期貨隔晚升0.5%或42美元，報8310美元。美國10年期債息現升0.51%或0.0212厘，報4.1632厘。

今日焦點股份可留意：

佳源服務（1153）最快今日公布業績。

袞煤澳大利亞（3668）：上季商品煤產量創三年紀錄，達1290萬噸。

財經花生丨利寶閣（1869）唔做酒樓，建議改名為貓屎咖啡。

興證國際（6058）行政總裁蔡軍政辭任，執董張春娟接任。

領展（0823）王國龍撰文指加息周期近尾聲，回望房託正合時。

九興（1836）上季收入升14%，出貨量增一成。

瑞銀料復星（0656）有700億至800億人幣資產待售。

奈雪的茶（2150）︰今年新開200間直營店，控成本將關閉7間「台蓋」門店。

六福珠寶（0590）上財季整體零售收入增75%，超疫情前兩成。

鄺肖卿增持新地（0016）至27.88%。

皇璽集團（8300）：已議決在華發展酒品供應業務，致力成為中國知名酒品供應商。

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