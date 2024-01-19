恒指今早高開12點或0.09%，報15404點，大市成交金額27億元；國指今早低開4點或0.09%，報5167點。恒生科技指數開市報3171點，跌0.16%。金融、能源、實業股推動大市。上升股份比例為5.51%，下跌為4.77%，無升跌為89.7%。