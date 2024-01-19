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恒指高開12點 科指跌0.16% 網易升2% 金山軟件跌4%

恒指今早高開12點或0.09%，報15404點，大市成交金額27億元；國指今早低開4點或0.09%，報5167點。恒生科技指數開市報3171點，跌0.16%。金融、能源、實業股推動大市。上升股份比例為5.51%，下跌為4.77%，無升跌為89.7%。

友邦（1299）、匯控（0005）、中移動（0941）貢獻恒指較多。騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）拖累大市。

藍籌31隻升，23隻下跌，28隻無升跌。網易（9999）升2.12%，報140元，是升幅最大的藍籌，信義玻璃（0868）跌1.64%，報7.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，13隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是平安好醫生（1833）開市報14.2元，升2.6%；跌幅最大的是金山軟件（3888）見52周低19.56元，開市報19.56元，跌4.82%。

恒指、科指續低於主要平均線。

佳源服務（1153）最快今日公布業績。停牌。

袞煤澳大利亞（3668）：上季商品煤產量創三年紀錄，達1290萬噸。開市報28.3元，升5.6%。

財經花生丨利寶閣（1869）唔做酒樓，建議改名為貓屎咖啡。無成交，報0.171元。

興證國際（6058）行政總裁蔡軍政辭任，執董張春娟接任。無成交，報0.209元。

領展（0823）王國龍撰文指加息周期近尾聲，回望房託正合時。開市報40.8元，升0.12%。

九興（1836）上季收入升14%，出貨量增一成。開市報9.67元，升0.52%。

瑞銀料復星（0656）有700億至800億人幣資產待售。無成交，報4.29元。

奈雪的茶（2150）︰今年新開200間直營店，控成本將關閉7間「台蓋」門店。開市報3元，無升跌。

六福珠寶（0590）上財季整體零售收入增75%，超疫情前兩成。開市報21.15元，跌0.47%。

鄺肖卿增持新地（0016）至27.88%。開市報75.3元，升0.27%。

皇璽集團（8300）：已議決在華發展酒品供應業務，致力成為中國知名酒品供應商。無成交，報0.125元。

破底股方面

7隻股份創上市新低，包括保利物業（6049）低見24.2元，開市報24.2元，跌2.02%；京東（9618）低見85.25元，開市報85.25元，跌1.22%；萬國數據（9698）低見5.83元，開市報5.83元，跌3%；一元宇宙（1616）低見0.017元，開市報0.017元，跌10.53%；朝雲集團（6601）低見1.27元，開市報1.27元，跌2.31%；京東集團－ＳＷ（9618）低見85.25元，開市報85.25元，跌1.22%；萬國數據－ＳＷ（9698）低見5.83元，開市報5.83元，跌3%。

52周低，其中包括，金山軟件（3888）低見19.56元，開市報19.56元，跌4.82%；麗新國際（0191）低見0.72元，開市報0.72元，跌4%。

異動股

上升異動股，包括，ＭＩ能源（1555）開市報0.06元，升62.16%；電訊首科（3997）開市報0.395元，升8.22%；利民實業（0229）開市報0.82元，升7.89%；艾美疫苗（6660）開市報7.98元，升6.4%；水發興業能源（0750）開市報0.34元，升6.25%；兗煤澳洲（3668）開市報28.3元，升5.6%；潼關黃金（0340）開市報0.425元，升4.94%；易點雲（2416）開市報4.33元，升4.84%；北森控股（9669）開市報5.24元，升4.8%；卓航控股（1865）開市報0.048元，升4.35%。

下跌異動股，包括，一元宇宙（1616）創上市新低，見0.017元，開市報0.017元，跌10.53%；中國秦發（0866）開市報0.243元，跌6.54%；中國新城市（1321）開市報0.58元，跌6.45%；立高控股（8472）開市報1.15元，跌5.74%；三一國際（0631）開市報5.73元，跌4.98%；金山軟件（3888）見52周低19.56元，開市報19.56元，跌4.82%；麗新國際（0191）見52周低0.72元，開市報0.72元，跌4%；中原建業（9982）開市報0.29元，跌3.33%；萬國數據（9698）創上市新低，見5.83元，開市報5.83元，跌3%。

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