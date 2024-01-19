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順豐控股上月收入235億人幣 按年跌4.5%

在深圳上市的順豐控股指去年12月速運物流業務、供應鏈及國際業務合計收入為235.32億元人民幣，按年跌4.52%。

該集團解釋，去年同期得益於直營模式的網絡服務能力，速運物流業務收入增速為行業增速2倍以上，因此去年同期基數相對較高。如果去年12月速運物流不含豐網，收入按年保持平穩，業務量按增長7.31%。

至於去年12月供應鏈及國際業務收入按年跌13.2%，主要受到國際空海運需求及價格均按年下行的影響，但隨著運價逐步回穩，收入按月回升，降幅持續收窄。

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