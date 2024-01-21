《中國房地產報》發表文章《房地產支持政策密集出台成效幾何？》，撰文的連平及廣開首席產業研究院資深研究員馬泓在文章中分析，預計全年銷售金額可能因為房企降價促銷的關系，跌幅大致在跌5%左右，整體下跌速度較去年末大幅收窄；二手房預計二季度中旬為年中房價跌幅最大的時期，但此後運行可能出現「V」形反轉，全年跌幅較2023年收窄1至2個百分點。預計「保交樓」及三大工程項目推進加快，推動房企建安工程投資增速止跌企穩，預計今年房地產投資跌幅可能收斂至6%左右。

文章認爲受商品房銷售走弱和部分房企融資受限等因素影響，房企現金流壓力普遍增大。並且，房地產開發商實際獲得資金支持力度較小。至於今年房地產市場能否好轉主要取決於兩點：一是政策能否較為有效地改善房企流動性風險，只有房企風險得到有效控制，市場才具備企穩的條件；二是房地產投資能否回升，這代表了房企對未來市場判斷的預期是否發生變化。

文章同時提出5項建議：一是保持對優質房企的合理融資支持力度；二是擴大「保交樓」專項借款、並購貸款和再貸款規模；三是加大力度創造寬鬆的房企非銀金融環境，創新性地用好「住房金融支持政策第二、第三支箭」；四是探索設立中國房企債務紓困基金，應對房企中長期存量資產處置；五是加強並完善商品房預售資金監管制度，關鍵是地方監管及時有效到位。