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微盟公布擬分拆上海微盟上市後不足一周宣布終止潛在重組

微盟（2013）上周二（16日）才提出研究潛在重組機會，包括分拆上海微盟上市等。但公司昨日宣布自上周公布潛在重組通告後，收到股東提出的一系列建設性反饋意見，故經進一步評估及經審慎考慮後，決定終止潛在交易。

微盟上周二提出將全資附屬公司上海微盟文化傳媒，約五成以上股權作轉讓，及尋求將該公司於內地實現整體或部分上市的計劃。微盟表示自該通告刊出後，收到股東就潛在交易提出的一系列建設性反饋意見，經進一步評估及經審慎考慮後，決定終止潛在交易。

業務方面，微盟表示其業務經營保持穩健增長，經營虧損同比大幅減少，現金流量持續改善。集團指出，去年下半年經營現金流，由錄得淨流出改善至淨流入；微盟續指，大客戶留存率高，其企服業務保持平穩增長。而受益於視頻號廣告的增長，預計今年微盟營銷業務依舊維持高速增長；國際業務方面，微盟表示其國際業務進展順利，而中東地區已有多個待簽約項目，預計會成為集團的增長點；公司管理層亦將會繼續專注集團主營業務發展，同時亦對集團的業務前景充滿信心。

微盟亦宣布，將繼續關注市况，選擇合適的時機於公開市場回購股份。公司董事會亦表示，相信股份回購將顯示對微盟業務展望及前景的信心，並將最終為股東創造價值。

另外，微盟亦宣布，其主要股東孫濤勇，對集團整體前景及增長潛力懷有十足信心，計劃於今日起計半年內，連同其緊密聯繫人根據市場情况，適時通過於公開市場收購公司股份，以進一步增持微盟股權。