個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.5%，折合報275.26元；阿里巴巴（9988）升3.49%，折合報67.84元；美團（3690）升2.78%，折合報70.56元；匯控（0005）升1.28%，折合報59.4元；建行（0939）升0.7%，折合報4.42元。

道期現升0.134%；標期現升0.13%；納期現升0.29%。日本東證指數現升0.87%；韓國KOSPI指數現跌0.13%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.54%。

VIX指數隔晚跌5.87%或0.83點，報13.3點。

紐油現升0.21%或0.15美元，報73.57美元；布油現跌0.35%或0.28美元，報78.28美元；金價現跌0.14%或2.89美元，報2026.6美元；LME 銅期貨隔晚升0.49%或41美元，報8351美元。美國10年期債息現升0.18%或0.0076厘，報4.1302厘。

今日焦點股份可留意：

洪九果品（6689）上市16個月後再配股集資逾8億。

微盟（2013）公布擬分拆上海微盟上市後不足一周宣布終止潛在重組。

美圖（1357）發盈喜，料去年純利最多按年增3.1倍。

據報美國國會禁止國防部買包括比亞迪（1211）在內6家中國公司電池。

招金礦業（1818）大股東增持H股。

第四範式（6682）新聯席公司秘書不具備合規資格，獲聯交所發出三年豁免。

心連心化肥（1866）全資附屬獲農銀金融増資5億人幣。

安東油田服務（3337）去年第四季新增訂單升57%。

零跑（9863）溢價70%發新股籌6.6億元。

申萬宏源（6806）預告去年盈利升最多79%。

海豐國際（1308）料去年少賺73%至5.3億美元。

新耀萊（0970）復牌股價插近14%，公司質疑有人高於要約價0.9元掃貨。

澳優（1717）增購及伊利認購益生菌公司Bioflag股權，澳優持股略增逾4.5%，。

網易（9999）傳大規模裁員，傳媒及遊戲屬重災區。

中電信（0728）去年12月5G淨上客403萬戶。

中遠海運（2866）料去年盈利減少六成，最多賺15.5億元人幣。

中石化（0386）獲控股股東累斥近9億人幣增持AH股。

凱升控股（0102）僅餘公司秘書2月中離職，只餘主席一人獨撐。

招商銀行去年純利1466億人幣，按年升6.2%。

穆迪降內地四大不良資管評級，華融（2799）降至垃圾級別。

華潤建材科技（1313）發盈警，料去年盈利跌最多67%。

鄺肖卿斥508萬元增持新地（0016）。

中國移動（0941）去年新客増1599萬名，上月新客按年跌84%。

中國動向（3818）第三季度Kappa零售流水增40%至50%。

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