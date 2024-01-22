恒指今早高開40點或0.27%，報15349點，大市成交金額17億元；國指今早高開21點或0.42%，報5148點。恒生科技指數開市報3144點，升0.48%。非必需消費品、金融、信息技術股推動大市。上升股份比例為6.77%，下跌為3.95%，無升跌為89.27%。