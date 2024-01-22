恒指今早高開40點或0.27%，報15349點，大市成交金額17億元；國指今早高開21點或0.42%，報5148點。恒生科技指數開市報3144點，升0.48%。非必需消費品、金融、信息技術股推動大市。上升股份比例為6.77%，下跌為3.95%，無升跌為89.27%。
阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、平保（2318）貢獻恒指較多。友邦（1299）、騰訊（0700）、港交所（0388）拖累大市。
藍籌32隻升，24隻下跌，26隻無升跌。阿里巴巴（9988）升2.36%，報67.1元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌4%，報25.2元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股10隻升，15隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）開市報67.1元，升2.36%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）創上市新低，見13.38元，開市報13.38元，跌4.97%。
洪九果品（6689）上市16個月後再配股集資逾8億。平上市低位4.34元，開市報4.34元，跌0.23%。
微盟（2013）公布擬分拆上海微盟上市後不足一周宣布終止潛在重組。開市報1.94元，升3.19%。
美圖（1357）發盈喜，料去年純利最多按年增3.1倍。開市報2.83元，升4.81%。
據報美國國會禁止國防部買包括比亞迪（1211）在內6家中國公司電池。開市報198元，升1.23%。
招金礦業（1818）大股東增持H股。開市報7.9元，升0.51%。
第四範式（6682）新聯席公司秘書不具備合規資格，獲聯交所發出三年豁免。無成交，報48.25元。
心連心化肥（1866）全資附屬獲農銀金融増資5億人幣。無成交，報3.25元。
安東油田服務（3337）去年第四季新增訂單升57%。無成交，報0.46元。
零跑（9863）溢價70%發新股籌6.6億元。開市報28元，升8.53%。
申萬宏源（6806）預告去年盈利升最多79%。無成交，報1.32元。
海豐國際（1308）料去年少賺73%至5.3億美元。開市報12.38元，跌1.59%。
新耀萊（0970）復牌股價插近14%，公司質疑有人高於要約價0.9元掃貨。無成交，報1.4元。
澳優（1717）增購及伊利認購益生菌公司Bioflag股權，澳優持股略增逾4.5%，。無成交，報2.53元。
網易（9999）傳大規模裁員，傳媒及遊戲屬重災區。開市報141.7元，升2.02%。
中電信（0728）去年12月5G淨上客403萬戶。開市報3.82元，無升跌。
中遠海運（2866）料去年盈利減少六成，最多賺15.5億元人幣。開市報0.78元，升1.3%。
中石化（0386）獲控股股東累斥近9億人幣增持AH股。開市報3.75元，無升跌。
凱升控股（0102）僅餘公司秘書2月中離職，只餘主席一人獨撐。停牌。
招商銀行（3968）去年純利1466億人幣，按年升6.2%。開市報25.4元，升0.99%。
穆迪降內地四大不良資管評級，華融（2799）降至垃圾級別。開市報0.345元，升1.47%。
華潤建材科技（1313）發盈警，料去年盈利跌最多67%。平上市低位1.32元，開市報1.32元，無升跌。
鄺肖卿斥508萬元增持新地（0016）。開市報75.8元，升0.4%。
中國移動（0941）去年新客増1599萬名，上月新客按年跌84%。開市報65元，升0.08%。
中國動向（3818）第三季度Kappa零售流水增40%至50%。無成交，報0.28元。
破頂股包括，中國秦發（0866）創52周高，見0.29元，開市報0.29元，無升跌；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.6元，開市報7.55元，升1.62%。
5隻股份創上市新低，包括蔚來（9866）低見47.2元，開市報47.2元，跌2.58%；眾安在綫（6060）低見13.38元，開市報13.38元，跌4.97%；信能低碳（0145）低見0.034元，開市報0.034元，跌5.56%；蔚來－ＳＷ（9866）低見47.2元，開市報47.2元，跌2.58%；海普瑞（9989）低見2.7元，開市報2.7元，跌1.1%。
25隻股份創52周低，其中包括，大連港（2880）低見0.58元，開市報0.58元，跌3.33%；國際家居零售（1373）低見1.39元，開市報1.39元，跌1.42%；中國恒天立信國際（0641）低見0.2元，開市報0.2元，無升跌；大眾公用（1635）低見1.15元，開市報1.15元，跌0.86%；遼港股份（2880）低見0.58元，開市報0.58元，跌3.33%。
異動股
上升異動股，包括，曠逸國際（1683）開市報0.144元，升14.29%；大洋集團（1991）開市報0.162元，升14.08%；中國順客隆（0974）開市報1.99元，升10.56%；零跑（9863）開市報28元，升8.53%；金奧國際（0009）開市報0.013元，升8.33%；一元宇宙（1616）開市報0.016元，升6.67%；創美藥業（2289）開市報10.2元，升6.47%；科軒動力控股（0476）開市報0.151元，升6.34%；裕承科金（0279）開市報0.035元，升6.06%；新時代能源（0166）開市報0.074元，升5.71%。
下跌異動股，包括，中寶新材（2439）開市報0.83元，跌14.43%；國美金融科技（0628）開市報0.215元，跌11.52%；LVJI TECH（1745）開市報0.465元，跌7%；信能低碳（0145）創上市新低，見0.034元，開市報0.034元，跌5.56%；眾安在綫（6060）創上市新低，見13.38元，開市報13.38元，跌4.97%；奇點國際（1280）開市報0.86元，跌4.44%；國農金融投資（8120）開市報0.16元，跌4.19%；恒安（1044）開市報25.2元，跌4%。
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