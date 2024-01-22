港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由升轉跌，跌0.14點子至4.74708%，是1月18日後最低，當日報4.7281%。
港元現報7.8176元升值5點子，曾貶值最多11點子，報7.8192元，亦曾升值最多23點子，報7.8158元。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌5.27點子至3.99405%，是1月12日後最低；1星期HIBOR跌5.2點子至4.33286%，是2023年9月12日後最低；2星期HIBOR跌1.58點子至4.48399%，是2023年9月12日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.14點子至4.76476%；6個月期HIBOR升0.14點子至4.76476%；12個月期HIBOR升0.36點子至4.76548%。
美元指數現報103.151貶值0.137點或0.13%。
按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45042%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7019%，終止連續7日擴闊，利差是2024年1月15日後最窄，當日差距為-0.6909%。
對上一次終止連續7日擴闊，是2024年1月08日，當日利差報-0.5586%。
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