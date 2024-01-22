內地LPR符預期保持不變，人民幣反覆偏軟，市場對內地信心不足，加上美國又禁內地電池，A股下跌，港股ADR、夜期上周末表現再佳亦無濟於事，今早高開後隨內地愈跌愈多，一度失守15000點，低見14974.12點，是2022年11月1日14859.92點後最低。科指、國指亦見14個月低。