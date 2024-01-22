內地LPR符預期保持不變，人民幣反覆偏軟，市場對內地信心不足，加上美國又禁內地電池，A股下跌，港股ADR、夜期上周末表現再佳亦無濟於事，今早高開後隨內地愈跌愈多，一度失守15000點，低見14974.12點，是2022年11月1日14859.92點後最低。科指、國指亦見14個月低。
恒指今早高開40點，高位升54點，低位跌334點，高低波幅389點。通訊服務、金融、非必需消費品、地產股推低大市。上升股份比例為9.11%，下跌為45.32%，無升跌為45.55%。
恒指半日跌303點或1.99%，報15004點，大市成交金額522億元；國指跌99點或1.95%，報5027點。恒生科技指數收報3052點，跌2.46%。
藍籌股成交金額232.45億元，佔大市成交44.53%；科指成份股成交金額128.87億元，佔大市成交24.68%；國指成份股成交金額190.45億元，佔大市成交36.48%。
24隻雙櫃台股，總成交0.33億元人民幣，相當於約0.36億港元，佔大市成交的0.07%。
窩輪及牛熊證成交金額減少17.45%，至72.3億元，佔大市成交13.83%。牛熊證成交金額27.51億元，減少14.37%；窩輪成交金額44.78億元，減少19.23%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。招商銀行（3968）、中海油（0883）、聯想（0992）貢獻恒指較多。
藍籌5隻升，75隻下跌，2隻無升跌。聯想（0992）升1.02%，收報9.86元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌8.89%，收報21元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股2隻升，27隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是聯想（0992）收報9.86元，升1.02%；跌幅最大的是金蝶（0268）見52周低8.57元，收報8.64元，跌8.38%。
北水南下合計淨流入10.08億元，較上日減少2.2%，連續第7日流入，累計流入172億元，對上一次連續7日淨流入是2023年11月3日。南水北上合計淨流出9.29億元人民幣，較上日減少82.17%，連續第7日流出，累計流出274.55億元。
洪九果品（6689）上市16個月後再配股集資逾8億。創上市新低，見3.65元，收報3.8元，跌12.64%。
微盟（2013）公布擬分拆上海微盟上市後不足一周宣布終止潛在重組。平上市低位1.82元，收報1.84元，跌2.13%。
美圖（1357）發盈喜，料去年純利最多按年增3.1倍。收報2.76元，升2.22%。
據報美國國會禁止國防部買包括比亞迪（1211）在內6家中國公司電池。收報192.8元，跌1.43%。
招金礦業（1818）大股東增持H股。收報7.62元，跌3.05%。
第四範式（6682）新聯席公司秘書不具備合規資格，獲聯交所發出三年豁免。收報46.35元，跌3.94%。
心連心化肥（1866）全資附屬獲農銀金融増資5億人幣。收報3.13元，跌3.69%。
安東油田服務（3337）去年第四季新增訂單升57%。收報0.44元，跌4.35%。
零跑（9863）溢價70%發新股籌6.6億元。見52周低23.2元，收報23.4元，跌9.3%。
申萬宏源（6806）預告去年盈利升最多79%。見52周低1.29元，收報1.3元，跌1.52%。
海豐國際（1308）料去年少賺73%至5.3億美元。收報12.22元，跌2.86%。
新耀萊（0970）復牌股價插近14%，公司質疑有人高於要約價0.9元掃貨。收報1.26元，跌10%。
澳優（1717）增購及伊利認購益生菌公司Bioflag股權，澳優持股略增逾4.5%，。收報2.52元，跌0.4%。
網易（9999）傳大規模裁員，傳媒及遊戲屬重災區。收報136.9元，跌1.44%。
中電信（0728）去年12月5G淨上客403萬戶。收報3.76元，跌1.57%。
中遠海運（2866）料去年盈利減少六成，最多賺15.5億元人幣。見52周低0.75元，收報0.75元，跌2.6%。
中石化（0386）獲控股股東累斥近9億人幣增持AH股。見52周低3.67元，收報3.7元，跌1.33%。
凱升控股（0102）僅餘公司秘書2月中離職，只餘主席一人獨撐。停牌。
招商銀行（3968）去年純利1466億人幣，按年升6.2%。收報25.4元，升0.99%。
穆迪降內地四大不良資管評級，華融（2799）降至垃圾級別。收報0.335元，跌1.47%。
華潤建材科技（1313）發盈警，料去年盈利跌最多67%。創上市新低，見1.26元，收報1.26元，跌4.55%。
鄺肖卿斥508萬元增持新地（0016）。收報74.05元，跌1.92%。
中國移動（0941）去年新客増1599萬名，上月新客按年跌84%。收報63.85元，跌1.69%。
中國動向（3818）第三季度Kappa零售流水增40%至50%。收報0.27元，跌3.57%。
破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見26.26元，收報26.24元，升2.42%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見331.1元，收報330.9元，升2.16%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見67.6元，收報67.6元，升2.08%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8666元，收報8666元，升0.01%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1100元，收報1100元，升0.46%；華夏納指（3086）創上市新高，見35.46元，收報35.44元，升2.13%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見18.98元，收報18.95元，升3.44%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見109.95元，收報109.95元，升0.05%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見116.25元，收報116.25元，升0.35%；知行汽車（1274）創上市新高，見39.7元，收報39.5元，升15.5%；科聯系統（0046）創52周高，見2.67元，收報2.67元，升11.25%；中國秦發（0866）創52周高，見0.305元，收報0.29元，無升跌；碧瑤綠色集團（1397）創52周高，見0.9元，收報0.89元，升12.66%；瑞豐動力（2025）創52周高，見1.89元，收報1.77元，跌2.21%；天長集團（2182）創52周高，見0.54元，收報0.54元，升1.89%；伯明翰體育（2309）創52周高，見3元，收報2.69元，升4.26%；家鄉互動（3798）創52周高，見2.5元，收報2.47元，升3.78%；VICON HOLDINGS（3878）創52周高，見0.187元，收報0.177元，升1.14%；雅居投資控股（8426）創52周高，見0.275元，收報0.25元，無升跌；WAC HOLDINGS（8619）創52周高，見0.37元，收報0.36元，升14.29%。
105隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.48元，收報2.48元，跌4.25%；奧園健康（3662）低見0.385元，收報0.4元，跌4.76%；雅生活服務（3319）低見2.83元，收報2.83元，跌2.75%；碧桂園服務（6098）低見4.81元，收報4.83元，跌4.73%；彩生活（1778）低見0.235元，收報0.24元，跌5.88%；佳兆業美好（2168）低見0.91元，收報0.91元，跌4.21%；保利物業（6049）低見23.4元，收報23.55元，跌3.68%；世茂服務（0873）低見0.88元，收報0.88元，跌6.38%；華潤萬象（1209）低見20.6元，收報20.7元，跌6.76%；合景悠活（3913）低見0.355元，收報0.355元，跌5.33%。
138隻股份創52周低，其中十隻包括，美團（3690）低見64.45元，收報65.2元，跌5.03%；國航（0753）低見4.37元，收報4.37元，跌4.38%；南航（1055）低見2.95元，收報2.97元，跌2.94%；東航（0670）低見1.91元，收報1.91元，跌3.54%；中海物業（2669）低見4.78元，收報4.79元，跌5.15%；綠城服務（2869）低見2.43元，收報2.43元，跌3.95%；時代鄰里（9928）低見0.375元，收報0.375元，跌11.76%；融創服務（1516）低見1.49元，收報1.52元，跌3.18%；越秀服務（6626）低見2.33元，收報2.36元，跌3.28%；李寧（2331）低見15.24元，收報15.24元，跌5.81%。
異動股
上升異動股，包括，華星控股（8237）收報0.037元，升68.18%；惠陶集團（8238）收報0.104元，升31.65%；立高控股（8472）收報0.94元，升21.29%；京基金融國際（1468）收報0.395元，升19.7%；嘉宏教育（1935）收報0.87元，升19.18%；帝國科技集團（0776）收報5.66元，升17.92%；中國恒天立信國際（0641）見52周低0.2元，收報0.235元，升17.5%；宏信建發（9930）收報2.62元，升16.96%；華邦科技（3638）收報0.36元，升16.13%；知行汽車（1274）創上市新高，見39.7元，收報39.5元，升15.5%；恆偉集團控股（8219）收報0.48元，升14.29%。
下跌異動股，包括，環球戰略集團（8007）收報0.53元，跌55.83%；中寶新材（2439）創上市新低，見0.35元，收報0.455元，跌53.09%；築友智造科技（0726）見52周低0.112元，收報0.112元，跌23.81%；永旺（0984）見52周低0.5元，收報0.51元，跌22.73%；偉鴻集團控股（3321）創上市新低，見0.345元，收報0.36元，跌20%；愛得威建設集團（6189）創上市新低，見0.196元，收報0.196元，跌19.01%；中國綠地博大綠澤（1253）創上市新低，見0.074元，收報0.074元，跌18.68%；高維科技（2086）收報0.59元，跌16.9%；美佳音控股（6939）見52周低0.47元，收報0.47元，跌16.07%；綠竹生物－Ｂ（2480）收報23.95元，跌15.82%；開達集團（0180）見52周低0.29元，收報0.3元，跌15.49%。
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