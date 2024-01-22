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證券及期貨專業總會：惡劣天氣下開市諮詢應交由立法會或旗下委員會諮詢

香港證券及期貨專業總會因應港交所（0388）就惡劣天氣下開市進行諮詢，向立法會財經事務委員會發公開信，明言對於是次倉猝而不全面的諮詢予以保留。該會指出，有別於疫情期間在家辦公進行分組輪調，與建議中的惡劣天氣下運作模式，需要多方配套運作完全不同，並引發外出員工安全問題。同時這會牽一髮動全身，銀行要因應修訂營業日的定義，再訂立相關僱傭合約及假期安排。

該會強調，影響已非純證券界利益，強烈建議港交所在作諮詢總結前，應交由立法會或立法會旗下財經事務委員會諮詢。

該會指出，在惡劣天氣下，強烈不鼓勵透過實體營業點提供服務。儘管港交所諮詢文件提到，在疫情期間不同行業對於在家工作已經有足夠的經驗和系統支持，但是該會稱，當時普遍的方案均以分組形式，輪流到辦公地點工作，並非全面在家辦公的安排。這有別於在惡劣天氣下正常開市，需要其他行業作出配套支持有別。

公開信又指出，當中例如要銀行業、證券業、系統設備供應商、以至社會上的交通配套、食肆配套、甚至為了保障社會安全的各種紀律部隊涉及其中。市面上的流動市民增加，亦增加服務的人數和頻率，該會認為，這些全都是整個社會需要關注的成本，對於其他相關行業因惡劣天氣下正常開市而外出工的員工安全，亦會受到不同程度的影響。

在惡劣天氣下開市，該會指，銀行業亦非常大機會對「營業日」的定義進行修訂，當中涉及僱傭合約、假期安排及薪酬安排，在其他行業以銀行假作參考，在此牽一髮而動全身的社會責任上，港交所是否有做足全面諮詢，銀行業界和政府相關部門對此是否有足夠的評估，實在令人憂慮。

公開信更指出，依2023年11月的數據，A組及B組經紀錄得的成交額佔總成交額的95.69%而言，相信在惡劣天氣下開市的安排落實後，由於技術及網絡安全要求提升，趨勢將會更加明顯，直至完全由A組掌握。同時，日後交易將更集中於少量頭部券商而出現系統性風險，這部分也應進行評估。

於惡劣天氣下，大部分員工預計會於家中進行工作，為了合理地完成工作，在硬件配置上必須得到足夠支持，但員工家中的網絡是否安全？該會發現，於諮詢文件中對各項均未有深入研判。其質疑實際操作中細節繁多，港交所是否思慮不周，操之過急。由於今次諮詢涉及多個不同行業的公眾利益，該會強烈要求港交所發表諮詢意見總結前，應交由立法會大會，甚而在財經事務委員會諮詢。

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