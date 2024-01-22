今年債息和利率勢將回落，保險公司推出短期儲蓄保險吸客。中銀香港與中國人壽推出「睿昇五年期保險計劃II」，5年到期，保費分兩年繳付，客戶選擇以按年繳交及一次過以預繳方式支付保費，計算首年保費折扣後，美元保單在期滿後年度化保證回報率為4.28%，港元保單為4.26%，人民幣保單則為2.78%。
產品亦可選擇以月繳和年繳方式繳交保費，不過到期後回報率較低，年繳港元保單保證回報率為4.18%，美元保證回報率為4.17%，人民幣則為2.75%。產品亦有人壽保障，賠償金額為受保人身故日的基本壽險之累積到期已繳保費的101%或保證現金價值。
兩行另推為終身人壽保障計劃，客戶一筆過繳付保費可獲終身人壽保障，回報包括保證現金價值，以及非保證的終期紅利，計劃設有「保單分拆權益」及無限次轉換受保人，使客戶可按個人意願，將一份保單分成兩份或以上，並於受保人在世期間，無限次轉換受保人。
中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼保險業務主管李健興表示，截至去年底，該行線上儲蓄保險產品新造保費及筆數按年上升1倍及超過8成，當中以港元及美元保單升幅最為顯著，終身壽險業務方面，私人財富客戶整體保費及筆數按年分別錄得雙位數字增長。
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