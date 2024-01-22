兩家公司指出，現貨比特幣ETF將追蹤比特幣的現貨價格，以創新的方式，讓投資者可透過傳統金融基礎設施掌握這項虛擬資產的行情資訊並進行投資。現貨比特幣ETF可提供更高的靈活性、透明度和流動性，料將吸引零售及機構投資者的青睞。

惠理在香港擁有超過30年的資產管理經驗，具備ETF等廣泛的投資產品專業知識，意博金融為香港首家數字資產管理人，於2020年6月推出香港首隻受監管比特幣基金，饒富經驗與技術知識，亦將對ETF的成功發揮關鍵作用。

惠理行政總裁黃慧敏表示,為把握虛擬資產領域中潛藏的機遇，並為投資者提供數字投資解決方案，集團與香港首家數字資產管理人意博金融展開戰略合作，並計劃推出現貨比特幣ETF作為合作的第一環，為本港投資者提供全球最大虛擬資產的投資機會，同時能夠享受ETF工具的高效、便利優勢。憑藉惠理在ETF管理方面的豐富知識和良好往績以及意博金融的深厚經驗，雙方已作好充分準備，為客戶提供更多元的投資選項，特別是虛擬資產。

意博金融主席諸承譽補充，意博金融一直與業界各方展開討論，積極推動虛擬資產行業穩健發展，希望透過策劃及開發現貨虛擬資產ETF，為投資者提供更多投資選擇。透過與惠理共同在港開發現貨比特幣ETF，矢志支持香港成為國際虛擬資產中心。

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