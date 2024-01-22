消息人士指，小鵬汽車這一輪組織架構調整由總裁王鳳英主導，主要是王鳳英認為過去1年的工作並沒有達到預期。

報道指出，是次調整包括原數據智能中心(DIC)負責人黃榮海負責人力資源部門，原人力資源部門負責人陳丹已經離職；前長城汽車（2333）總經理張利，在幾個月前加入，負責生產製造，接替退休的蔣平；另江子楊加入公司，負責產品規劃，接替吳蒙。至於小鵬汽車用戶服務與發展中心(UDS)前負責人廖清紅離職後，王鳳英直接負責該部門。

另外，該集團的智能駕駛和車聯網是受到是次架構調整影響較小的部門，原因是研發相關的工作是由公司董事長何小鵬親自負責。

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