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恒指收市跌347點 見15個月低 北水第7日流入 39隻藍籌見52周低

上周內地公布去年GDP在不依賴大規模刺激的情況下達標，上周彭博社文章稱，認為是明確信號，內地不會有大規模刺激經濟措施，今早內地公布的LPR亦符預期不作變動，雖然近幾次減息對股市利好有限，但市場今日亦將A股港股下跌，解讀為未減息所致，恒指失守15000點關，午後進一步低見14794.16點，是2022年10月31日14597.31點後最低，伙國指齊創近15個月低，而科指亦見14個月低。39隻藍籌見52周低。北水連續第7日流入，南水連續第6日流出。

年初至今，恒指累跌2095點或12.29%，國指更跌13.29%，是全球主要市場中表現最差的兩大市場。而單日計，上證今日跌2.68%，國指跌2.44%，恒指跌2.27%，則為今日首三大下跌市場。而藍籌股當中，只有3隻股份由年初至今仍保持上升，分別是東方海外（0316）、中海油（0883）、長建（1038），分別升3.03%、0.62%，及0.35%。

恒指今早高開40點，高位升54點，低位跌514點，高低波幅568.75點，是上月17日後最大，當日為569.44點。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為11.31%，下跌為56.75%，無升跌為31.93%。

恒指收市跌347點或2.27%，報14961點，大市成交金額1121億元，較上日增加15.8%，是1月17日1305.41億元成交後最多；國指跌125點或2.44%，報5001點。恒生科技指數收報3035點，跌3.02%。

藍籌股成交金額561.83億元，佔大市成交50.11%；科指成份股成交金額305.93億元，佔大市成交27.29%；國指成份股成交金額458.97億元，佔大市成交40.94%。

24隻雙櫃台股，總成交0.66億元人民幣，相當於約0.71億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少3.82%，至84.23億元，佔大市成交7.5%。牛熊證成交金額33.68億元，增加4.83%；窩輪成交金額50.55億元，減少8.83%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、建行（0939）拖累大市。招商銀行（3968）、聯想（0992）、長建（1038）貢獻恒指較多。

藍籌3隻升，78隻下跌，1隻無升跌。招商銀行（3968）升0.8%，收報25.35元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌11.06%，收報20.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，29隻下跌。升幅最大的是聯想（0992）收報9.82元，升0.61%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）創上市新低，見12.56元，收報12.74元，跌9.52%。

恒指、科指低於主要平均線。

北水南下合計淨流入6.56億元，較上日減少36.35%，連續第7日流入，累計流入168.48億元，對上一次連續7日淨流入是2023年11月3日。南水北上合計淨流入10.47億元人民幣，終止連續6日流出。

三大指數表現

恒指曾跌最多3.36%，是1月17日後最大跌幅，當日跌幅為4.23%。低見14794.16點，是2022年10月31日14597.31點後最低。今日收市報14961.18點，是2022年10月31日後收市新低，當日報14687.02點。連跌2日，累計跌430.61點，對上一次連跌2日是1月15日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月16日。

科指曾跌最多4.34%，是1月17日後最大跌幅，當日跌幅為5.88%。低見2994.07點，是2022年11月1日2893.08點後最低。收市報3035.47點，是2022年11月3日後收市新低，當日報3035.39點。連跌2日，累計跌140.61點，對上一次連跌2日是1月15日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月15日。

國指曾跌最多3.59%，是1月17日後最大跌幅，當日跌幅為4.53%。低見4943.24點，是2022年10月31日4919.03點後最低。收市報5001.95點，是2022年10月31日後收市新低，當日報4938.56點。連跌2日，累計跌170.1點，對上一次連跌2日是1月15日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月16日。

午後消息股表現

華南城（1668）據報已準備在寬限期內支付美元債利息。創上市新低，見0.226元，收報0.228元，跌4.6%。

今早及隔晚消息股表現

小米（1810）創辦人雷軍：小米汽車小規模量產 預計上半年上市。收報12.98元，跌1.52%。

碧桂園（2007）債權人小組據報分別委任PJT、凱易為財務和法律顧問。創上市新低，見0.61元，收報0.61元，跌7.58%。

弘陽地產（1996）母公司弘陽集團 收到清盤呈請。收報0.077元，跌6.1%。

洪九果品（6689）上市16個月後再配股集資逾8億。創上市新低，見3.65元，收報3.74元，跌14.02%。

微盟（2013）公布擬分拆上海微盟上市後不足一周宣布終止潛在重組。創上市新低，見1.72元，收報1.75元，跌6.91%。

美圖（1357）發盈喜，料去年純利最多按年增3.1倍。收報2.65元，跌1.85%。

據報美國國會禁止國防部買包括比亞迪（1211）在內6家中國公司電池。見52周低187.7元，收報190.9元，跌2.4%。

招金礦業（1818）大股東增持H股。收報7.58元，跌3.56%。

第四範式（6682）新聯席公司秘書不具備合規資格，獲聯交所發出三年豁免。收報45.85元，跌4.97%。

心連心化肥（1866）全資附屬獲農銀金融増資5億人幣。收報3.13元，跌3.69%。

安東油田服務（3337）去年第四季新增訂單升57%。收報0.43元，跌6.52%。

零跑（9863）溢價70%發新股籌6.6億元。見52周低22.3元，收報22.55元，跌12.6%。

申萬宏源（6806）預告去年盈利升最多79%。見52周低1.28元，收報1.28元，跌3.03%。

海豐國際（1308）料去年少賺73%至5.3億美元。收報12.02元，跌4.45%。

新耀萊（0970）復牌股價插近14%，公司質疑有人高於要約價0.9元掃貨。收報1.25元，跌10.71%。

澳優（1717）增購及伊利認購益生菌公司Bioflag股權，澳優持股略增逾4.5%，。收報2.48元，跌1.98%。

網易（9999）傳大規模裁員，傳媒及遊戲屬重災區。收報137.9元，跌0.72%。

中電信（0728）去年12月5G淨上客403萬戶。收報3.73元，跌2.36%。

中遠海運（2866）料去年盈利減少六成，最多賺15.5億元人幣。見52周低0.73元，收報0.73元，跌5.19%。

中石化（0386）獲控股股東累斥近9億人幣增持AH股。見52周低3.64元，收報3.68元，跌1.87%。

凱升控股（0102）僅餘公司秘書2月中離職，只餘主席一人獨撐。停牌。

招商銀行（3968）去年純利1466億人幣，按年升6.2%。收報25.35元，升0.8%。

穆迪降內地四大不良資管評級，華融（2799）降至垃圾級別。見52周低0.32元，收報0.325元，跌4.41%。

華潤建材科技（1313）發盈警，料去年盈利跌最多67%。創上市新低，見1.24元，收報1.26元，跌4.55%。

鄺肖卿斥508萬元增持新地（0016）。收報74.1元，跌1.85%。

中國移動（0941）去年新客増1599萬名，上月新客按年跌84%。收報63.8元，跌1.77%。

中國動向（3818）第三季度Kappa零售流水增40%至50%。收報0.275元，跌1.79%。

破頂股表現

破頂股包括，S&T HLDGS（3928）創上市新高，見1.8元，收報1.79元，升0.56%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見26.26元，收報26.24元，升2.42%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見331.2元，收報331元，升2.19%；ＡＧＸ元宇宙（3006）創上市新高，見67.6元，收報67.54元，升1.99%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見8666元，收報8666元，升0.01%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1109.5元，收報1109.5元，升1.32%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1100元，收報1100元，升0.05%；華夏納指（3086）創上市新高，見35.46元，收報35.44元，升2.13%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見18.98元，收報18.95元，升3.44%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見18.89元，收報18.86元，升1.34%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1108.1元，收報1108.1元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見544.2元，收報544.2元，升0.03%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.522元，收報4.522元，升2.03%；ＰＰ國債對沖－Ｕ（9177）創上市新高，見16.45元，收報16.45元，升0.61%；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.346元，收報3.346元，升2.32%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見42.36元，收報42.34元，升2.42%；華夏政銀國債－Ｒ（83001）創上市新高，見109.95元，收報109.95元，升0.05%；ＰＰ國債－Ｒ（83005）創上市新高，見116.55元，收報116.4元，升0.47%；中金中國國債－Ｒ（83130）創上市新高，見119.65元，收報119.65元，升0.04%；Ａ南方人民幣－Ｒ（83189）創上市新高，見163.2元，收報163.2元，升0.03%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84406）創上市新高，見1028元，收報1028元，升0.04%；知行汽車（1274）創上市新高，見40.45元，收報40.45元，升18.27%；科聯系統（0046）創52周高，見2.67元，收報2.6元，升8.33%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.06元，收報2.06元，升0.49%；聯康生物科技集團（0690）創52周高，見0.109元，收報0.092元，升3.37%；帝國科技集團（0776）創52周高，見6.7元，收報6.3元，升31.25%；中國秦發（0866）創52周高，見0.305元，收報0.28元，跌3.45%；中國通海金融（0952）創52周高，見0.19元，收報0.19元，無升跌；碧瑤綠色集團（1397）創52周高，見0.9元，收報0.86元，升8.86%；立基工程控股（1690）創52周高，見0.075元，收報0.075元，升1.35%；卓珈控股（1827）創52周高，見1.52元，收報1.52元，無升跌；瑞豐動力（2025）創52周高，見1.89元，收報1.76元，跌2.76%。

破底股方面

109隻股份創上市新低，其中十隻包括，新城悅（1755）低見2.41元，收報2.43元，跌6.18%；奧園健康（3662）低見0.385元，收報0.41元，跌2.38%；雅生活服務（3319）低見2.76元，收報2.8元，跌3.78%；碧桂園服務（6098）低見4.68元，收報4.78元，跌5.72%；彩生活（1778）低見0.228元，收報0.228元，跌10.59%；旭輝永升服務（1995）低見1.03元，收報1.04元，跌5.45%；佳兆業美好（2168）低見0.9元，收報0.9元，跌5.26%；保利物業（6049）低見23.3元，收報23.9元，跌2.25%；世茂服務（0873）低見0.87元，收報0.87元，跌7.45%；華潤萬象（1209）低見20.45元，收報20.8元，跌6.31%。

133隻股份創52周低，其中十隻包括，美團（3690）低見64.3元，收報65.4元，跌4.73%；國航（0753）低見4.31元，收報4.38元，跌4.16%；南航（1055）低見2.89元，收報2.92元，跌4.58%；東航（0670）低見1.87元，收報1.9元，跌4.04%；中海物業（2669）低見4.64元，收報4.7元，跌6.93%；綠城服務（2869）低見2.39元，收報2.43元，跌3.95%；時代鄰里（9928）低見0.375元，收報0.42元，跌1.18%；融創服務（1516）低見1.47元，收報1.49元，跌5.1%；越秀服務（6626）低見2.32元，收報2.32元，跌4.92%；安踏（2020）低見63.55元，收報64.15元，跌2.43%。

異動股

上升異動股，包括，華星控股（8237）收報0.037元，升68.18%；衍匯亞洲（8210）創52周高，見0.065元，收報0.065元，升41.3%；帝國科技集團（0776）創52周高，見6.7元，收報6.3元，升31.25%；貝森金融（0888）收報0.047元，升30.56%；千盛集團控股（8475）收報0.41元，升28.13%；高視醫療（2407）收報34.5元，升28.01%；安域亞洲（0645）創上市新低，見0.086元，收報0.109元，升19.78%；富盈環球集團（1620）收報0.063元，升18.87%；立高控股（8472）收報0.92元，升18.71%；知行汽車（1274）創上市新高，見40.45元，收報40.45元，升18.27%；中國恒天立信國際（0641）見52周低0.2元，收報0.235元，升17.5%。

下跌異動股，包括，環球戰略集團（8007）創上市新低，見0.125元，收報0.159元，跌86.75%；中寶新材（2439）創上市新低，見0.35元，收報0.385元，跌60.31%；財訊傳媒（0205）收報0.215元，跌40.28%；偉鴻集團控股（3321）創上市新低，見0.295元，收報0.305元，跌32.22%；YEAH YEAH GROUP（8082）收報0.024元，跌27.27%；悅達國際控股（0629）收報0.25元，跌24.24%；先機企業集團（0176）收報0.019元，跌24%；童園國際（3830）收報0.035元，跌23.91%；國聯通信（8060）創上市新低，見0.041元，收報0.041元，跌22.64%；ＭＩ能源（1555）收報0.036元，跌21.74%；佳兆業（1638）創上市新低，見0.1元，收報0.106元，跌21.48%。

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