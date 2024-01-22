胡錫進補倉12萬人幣 稱對補倉義無反顧 「2800點以下遍地是黃金」

他表示，股市連跌的影響已經超越了資本市場，對整個經濟的信心和社會綜合信心的影響也是負面的。他認為，這已經是當前防範金融風險和提振社會信心的迫切項。

對於有人指中國股市只有兩億股民，而且很多人目前都是空倉，股市好不好與大多數人沒關係，胡錫進不認同有關說法。「我們在銀行買的許多金融產品都與股市有關聯，股市好了，平穩了，金融的基本面就多了張力，會有更多人受益。」

胡錫進認為，現在市場已經處於明顯的低位，如何按照國家去年底今年初反复提出的要求堵塞各種機制性漏洞，給投資者更多安全感，讓每一位投資者都感受到自己在被重視，看到公平，相信各種規則對於保護投資是用心的，而且很管用，並在這個基礎上重燃大家的投資熱情和希望，這恐怕是當前需要不遺餘力認真去做的。

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