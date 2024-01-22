沙特交易所收購迪商所的交易，涉及發行新股，也有舊股。從新股中籌集的資金將用於推動迪商所進一步增長。迪商所更名為海灣商品交易所後，除了抓住能源、金屬和農產品大宗商品市場的需求，並通過推出下一代衍生品合約，支持經濟繼續向可持續化轉型。

迪商所成立於2007年，擁有全球最大的實物交割原油期貨合約阿曼原油期貨。該期貨合約是全球三大最重要的原油基準之一，海灣阿拉伯國家合作委員會成員國中的五大國家石油公司均採用此基準。阿曼原油期貨的使用由迪拜金融服務局授權，其在迪商所上的所有交易都通過芝商所CME Clearing清算，該清算所受美國商品期貨交易委員會監管。

根據協議，今次的交易不會導致迪商所阿曼原油期貨合約有任何變化，迪商所將不會買賣任何沙特阿拉伯原油合約，或將其納入指數，也不會以沙特原油交付。芝商所將繼續為海灣商品交易所提供CME Globex交易技術和清算服務。美國商品期貨交易委員會繼續監督CME Clearing的運營。

資料顯示，CME原本持有迪商所50%股權，截至2022年底止持貨價值為1330萬美元，並讓迪商所的期貨產品獨家在CME Globex平台交易。在迪商所上市的阿曼原油期貨，則為全球最大可供實貨交收的期貨合約，在2023年兌付2.1億桶原油，按年增加達2900萬桶，增幅達16.02%。現時全球三大原油基準除了阿曼原油期貨，亦包括美國西得克薩斯中間基原油（WTI）及布倫特原油，阿曼原油期貨則為油組的一籃子價格及中東原油指標，並為中東出口至亞洲原油參考定價。 現時迪商所的持股及場外會員包括渣打杜拜分行、嘉能可、中國石油天然氣集團旗下中國聯合石油及三菱商事等，結算會員則包括匯豐證券（美國）、荷蘭銀行、花旗等。

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