撇除所有政府一次性紓困措施的影響，去年12月份基本通脹率按年升幅為1.4%，較去年11月份的1.6%為低。政府統計處解釋，按年升幅收窄主要是由於新鮮蔬菜價格下跌及電力費用跌幅擴大所致。

政府發言人表示，去年12月基本消費物價通脹率維持溫和。外出用膳及外賣和衣履的價格按年繼續明顯上升。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。去年全年合計，基本消費物價通脹率平均為1.7%；展望將來，整體而言通脹於短期內應維持溫和，外圍價格壓力應會繼續減弱。與此同時，本地營商成本或會隨着經濟繼續恢復而面對一些上升壓力，而政府會繼續留意情况。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，以煙酒類產品價格去年12月升幅最大，月內錄得19.2%的按年升幅。而期內衣履價格按年升幅為4.0%、外出用膳及外賣按年升幅為3.6%、雜項服務按年升幅為3.2%、交通按年升幅上升2.9%、住屋按年升幅為2.8%、雜項物品按年升幅為2.2%，以及基本食品價格按年升幅則為0.1%。

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