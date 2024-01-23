美息個別發展，債息倒掛擴大，美股向上，道指、標指創即市及收市紀錄新高，納指兩年高。對聯儲會將降息及人工智能熱將繼續推動利潤成長的押注幫助美股擺脫了今年開局不穩的局面，主要指數再創紀錄新高，交易員正在衡量經濟信號及等待更多公司業績的發布，Netflix、特斯拉和英特爾等公司將報告業績。李強要求採取更有力有效措施遏制股市暴跌，加大中長期資金入市力度。隨著市場對現貨比特幣ETF的熱情消退，比特幣自去年12月初以來首次跌破4萬美元。
道瓊斯工業平均指數收漲138點，升幅0.37%，報38001點。標普500指數收漲10點，升幅0.22%，報4850點。納斯達克綜合指數收漲49點，或0.33%，報15360點。
聯合健康升1.87%，報512.99美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻62點，而家得寶跌1.58%，報356.69元，拖累道指37點。
科技股方面，蘋果收市報193.89元，升1.21%，谷歌母公司Alphabet收市報145.99元，跌0.26%，亞馬遜收市報154.78元，跌0.36%，Facebook收市報381.78元，跌0.43%。
歐洲STOXX 600指數收漲0.78%，報472點。德國DAX指數收漲0.78%，報16683點；法國CAC 40指數漲0.57%，報7413點；英國富時100指數收漲0.35%，報7487點。
納斯達克中國金龍指數收跌2.2%，報5416點。
美國2年期債息曾升最多0.68%，高見4.4145厘，是1月19日4.4186厘後最高。收市報4.3911厘，是2023年12月19日後收市新高，當日報4.4394厘。連升2日，累計升0.0386厘，對上一次連升2日是1月16日。
美國10年期債息曾跌最多1.21%，是1月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.29%。低見4.0727厘，是1月18日4.0693厘後最低。收市報4.1052厘，是1月17日後收市新低，當日報4.1019厘。連跌2日，累計跌0.0367厘，對上一次連跌2日是1月12日。
美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至30.303基點，是1月12日30.704基點後最闊。收市報28.794基點，是1月10日後收市最闊，當日報33.389基點。連續兩日擴闊，累計7.333基點，對上一次連跌2日是1月9日。
美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至130.649基點，是1月18日141.336基點後最闊。收市報126.617基點，是1月17日後收市最闊，當日報128.392基點。連續兩日擴闊，累計3.102基點，對上一次連跌2日是1月12日。
道指曾升最多0.65%，是1月19日後最大升幅，當日升幅為1.24%。高見38109.2點，創紀錄新高，收報38001.81元，升0.36%創收市價計新高。連升3日，累計升735.14點，對上一次連升3日是1月8日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月8日。
標指曾升最多0.59%，是1月19日後最大升幅，當日升幅為1.28%。高見4868.41點，創紀錄新高。收報4850.43元，升0.22%，創收市價計新高。連升3日，累計升111.22點，對上一次連升3日是2023年12月26日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是1月11日。
納指曾升最多0.84%，是1月19日後最大升幅，當日升幅為1.7%。高見15438.85點，是2022年1月5日15586.3點後最高。收市報15360.29點，是2022年1月4日後收市新高，當日報15622.72點。連升3日，累計升504.67點，對上一次連升3日是1月9日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是1月11日。
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