道瓊斯工業平均指數收漲138點，升幅0.37%，報38001點。標普500指數收漲10點，升幅0.22%，報4850點。納斯達克綜合指數收漲49點，或0.33%，報15360點。

聯合健康升1.87%，報512.99美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻62點，而家得寶跌1.58%，報356.69元，拖累道指37點。

科技股方面，蘋果收市報193.89元，升1.21%，谷歌母公司Alphabet收市報145.99元，跌0.26%，亞馬遜收市報154.78元，跌0.36%，Facebook收市報381.78元，跌0.43%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.78%，報472點。德國DAX指數收漲0.78%，報16683點；法國CAC 40指數漲0.57%，報7413點；英國富時100指數收漲0.35%，報7487點。

納斯達克中國金龍指數收跌2.2%，報5416點。

美國2年期債息曾升最多0.68%，高見4.4145厘，是1月19日4.4186厘後最高。收市報4.3911厘，是2023年12月19日後收市新高，當日報4.4394厘。連升2日，累計升0.0386厘，對上一次連升2日是1月16日。

美國10年期債息曾跌最多1.21%，是1月12日後最大跌幅，當日跌幅為1.29%。低見4.0727厘，是1月18日4.0693厘後最低。收市報4.1052厘，是1月17日後收市新低，當日報4.1019厘。連跌2日，累計跌0.0367厘，對上一次連跌2日是1月12日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至30.303基點，是1月12日30.704基點後最闊。收市報28.794基點，是1月10日後收市最闊，當日報33.389基點。連續兩日擴闊，累計7.333基點，對上一次連跌2日是1月9日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至130.649基點，是1月18日141.336基點後最闊。收市報126.617基點，是1月17日後收市最闊，當日報128.392基點。連續兩日擴闊，累計3.102基點，對上一次連跌2日是1月12日。

道指曾升最多0.65%，是1月19日後最大升幅，當日升幅為1.24%。高見38109.2點，創紀錄新高，收報38001.81元，升0.36%創收市價計新高。連升3日，累計升735.14點，對上一次連升3日是1月8日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是1月8日。

標指曾升最多0.59%，是1月19日後最大升幅，當日升幅為1.28%。高見4868.41點，創紀錄新高。收報4850.43元，升0.22%，創收市價計新高。連升3日，累計升111.22點，對上一次連升3日是2023年12月26日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是1月11日。

納指曾升最多0.84%，是1月19日後最大升幅，當日升幅為1.7%。高見15438.85點，是2022年1月5日15586.3點後最高。收市報15360.29點，是2022年1月4日後收市新高，當日報15622.72點。連升3日，累計升504.67點，對上一次連升3日是1月9日。第1日陰燭，對上一次連續第1日陰燭是1月11日。

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