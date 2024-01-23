個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.73%，折合報266.72元；阿里巴巴（9988）升2.46%，折合報67.60元；美團（3690）升1.96%，折合報66.68元；匯控（0005）升2.44%，折合報59.93元；建行（0939）升0.52%，折合報4.34元。

道期現跌0.044%；標期現升0.01%；納期現升0.06%。日本東證指數現升0.42%；韓國KOSPI指數現升0.13%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.57%。

VIX指數隔晚跌0.82%或0.11點，報13.19點。

紐油現跌0.17%或0.13美元，報74.63美元；布油現升1.9%或1.5美元，報80.06美元；金價現升0.02%或0.45美元，報2022.15美元；LME 銅期貨隔晚跌0.06%或5.5美元，報8345.5美元。美國10年期債息現跌0.18%或0.0076厘，報4.0976厘。

今日焦點股份可留意：

3公司最快今日公布業績，包括新東方（9901）、PICO FAR EAST（0752）、RIMBACO（1953）。

復星國際（0656）：4.3億歐元減持葡萄牙商業銀行，料蝕2.5億。

國家副主席韓正會見匯控（0005）主席杜嘉祺。

中信銀行（0998）去年多賺8%至670億人幣，不良貸款率1.18%。

華住（1179）：去年內地業務平均可出租客房收入達疫前1.2倍。

碧瑤（1397）：垃圾徵費或利好公司股價。

謝清海出資2221.92萬向惠理（0806）董事購入股份。

聯通（0762）去年12月5G套餐用戶累計2.6億戶 。

五礦資源（1208）：Ross Carroll辭任首席財務官。

諾輝健康（6606）料去年收入升最少1.6倍。

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