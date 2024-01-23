李強要求採取更有力有效措施遏制股市暴跌，加大中長期資金入市力度，港股ADR、夜期上升，恒指今早高開77點或0.52%，報15038點，大市成交金額23億元；國指今早高開28點或0.58%，報5030點。恒生科技指數開市報3062點，升0.88%。彭博社報道，印度超過香港，成為全球第四大股票市場。