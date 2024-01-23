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恒指高開77點 科指升0.88% 網易升2% 微博升5%

李強要求採取更有力有效措施遏制股市暴跌，加大中長期資金入市力度，港股ADR、夜期上升，恒指今早高開77點或0.52%，報15038點，大市成交金額23億元；國指今早高開28點或0.58%，報5030點。恒生科技指數開市報3062點，升0.88%。彭博社報道，印度超過香港，成為全球第四大股票市場。

通訊服務、非必需消費品、金融股推動大市。上升股份比例為9.16%，下跌為3.28%，無升跌為87.54%。

騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。友邦（1299）、中移動（0941）、工行（1398）拖累大市。

藍籌46隻升，9隻下跌，27隻無升跌。網易（9999）升2.18%，報140.9元，是升幅最大的藍籌，紫金礦業（2899）跌1.62%，報10.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股20隻升，5隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）開市報64.45元，升5.4%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）創上市新低，見12.64元，開市報12.64元，跌3.95%。

恒指、科指續低於主要平均線。

3公司最快今日公布業績，績前表現如下，新東方（9901）開市報54.25元，無升跌。

PICO FAR EAST（0752）無成交，報1.46元。

RIMBACO（1953）無成交，報0.169元。

復星國際（0656）：4.3億歐元減持葡萄牙商業銀行，料蝕2.5億。見52周低4.05元，開市報4.05元，跌1.7%。

國家副主席韓正會見匯控（0005）主席杜嘉祺。開市報59.1元，升1.03%。

中信銀行（0998）去年多賺8%至670億人幣，不良貸款率1.18%。開市報3.57元，升0.85%。

華住（1179）：去年內地業務平均可出租客房收入達疫前1.2倍。開市報23.95元，升2.13%。

碧瑤（1397）：垃圾徵費或利好公司股價。無成交，報0.86元。

謝清海出資2221.92萬向惠理（0806）董事購入股份。無成交，報1.68元。

聯通（0762）去年12月5G套餐用戶累計2.6億戶 。無成交，報4.79元。

五礦資源（1208）：Ross Carroll辭任首席財務官。開市報2元，升1.01%。

諾輝健康（6606）料去年收入升最少1.6倍。開市報17.5元，升0.34%。

破頂股表現

破頂股包括，知行汽車（1274）創上市新高，見40.7元，開市報40.7元，升0.62%；家鄉互動（3798）創52周高，見2.55元，開市報2.55元，升0.79%；Ａ南方元宇宙（3034）創52周高，見7.76元，開市報7.76元，升2.11%。

破底股方面

4隻股份創上市新低，包括眾安在綫（6060）低見12.64元，開市報12.64元，跌3.95%；澳亞集團（2425）低見1.31元，開市報1.31元，跌9.66%；宏強控股（8262）低見0.031元，開市報0.031元，跌6.06%；越秀房產信託基金（0405）低見1.01元，開市報1.01元，跌0.98%。

33隻股份創52周低，其中包括，晨鳴紙業（1812）低見1.68元，開市報1.68元，跌1.18%；遠東酒店實業（0037）低見0.52元，開市報0.52元，無升跌；深圳控股（0604）低見1.02元，開市報1.02元，無升跌；復星國際（0656）低見4.05元，開市報4.05元，跌1.7%；天能動力（0819）低見5.61元，開市報5.61元，跌0.88%；巴克１７９８集團（1010）低見0.435元，開市報0.435元，跌14.71%。

異動股

上升異動股，包括，卓航控股（1865）開市報0.047元，升14.63%；新時代能源（0166）開市報0.074元，升12.12%；水發興業能源（0750）開市報0.33元，升11.86%；中國華融（2799）開市報0.36元，升10.77%；金粵控股（0070）開市報0.057元，升9.62%；中國大冶有色金屬（0661）開市報0.052元，升8.33%；唐宮中國（1181）開市報0.55元，升7.84%；海倫司（9869）開市報3.45元，升7.81%；中國民航信息網絡（0696）開市報8.02元，升7.65%；財訊傳媒（0205）開市報0.23元，升6.98%；歌禮製藥－Ｂ（1672）開市報1.63元，升6.54%。

下跌異動股，包括，巴克１７９８集團（1010）見52周低0.435元，開市報0.435元，跌14.71%；澳亞集團（2425）創上市新低，見1.31元，開市報1.31元，跌9.66%；美中嘉和（2453）開市報9.95元，跌8.88%；宏強控股（8262）創上市新低，見0.031元，開市報0.031元，跌6.06%；WAC HOLDINGS（8619）開市報0.345元，跌5.48%；天任集團（1429）平上市低位0.036元，開市報0.036元，跌5.26%；國農金融投資（8120）開市報0.151元，跌4.43%；梅斯健康（2415）開市報2.92元，跌4.26%；中薇金融（0245）開市報0.068元，跌4.23%；眾安在綫（6060）創上市新低，見12.64元，開市報12.64元，跌3.95%。

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