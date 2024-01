根據彭博社彙編的數據,截至周一收市,印度交易所上市股票總價值達到4.33兆美元,而香港交易所上市股票總價值為4.29兆美元。這使得印度成為全球第四大股票市場。12月5日,其股票市值首次突破4兆美元,其中約一半是在過去四年中實現的。

報道指,由於快速增長的散戶投資者基礎和強勁的企業盈利,印度股市一直在蓬勃發展。這個世界上人口最多的國家將自己定位為中國的替代者,憑藉其穩定的政治體系和消費驅動型經濟(仍是成長最快的主要國家之一)吸引了來自全球投資者和公司的新資本。

報道指,印度股市的持續上漲與香港股市的歷史性暴跌同時發生,中國一些最具影響力和創新性的公司都在香港上市。 北京針對Covid-19採取的嚴格限制措施、對企業的監管打壓、房地產業危機以及與西方的地緣政治緊張局勢,這些因素綜合在一起削弱了中國作為世界成長引擎的吸引力。內地和香港股市的總市值自2021年的峰值以來已下跌超過6兆美元。

市場由中國故事,轉為印度故事。倫敦智庫Official Forum of Monetary and Financial Institutions,最近的一項研究顯示,全球退休金和主權財富管理機構對印度青睞有加。2023年,海外資金向印度股市注入了超過210億美元,幫助該國基準標普 BSE Sensex 指數連續第八年上漲。高盛策略師Guillaume Jaisson和Peter Oppenheimer在1月16日的一份報告中寫道,「人們普遍認為印度是最佳的長期投資機會」。

截至1月22日,全球市場市值總計為109.28萬億美元,首位為美國的50.86萬億美元,其後分別為中國的8.43萬億美元、日本的6.35萬億美元、印度、香港、法國的3.11萬億美元、英國的2.96萬億美元、沙特的2.94萬億美元,加拿大的2.83萬億美元,及德國的2.32萬億美元。

