moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息個別發展 短息續跌 長息續升

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR由跌轉升，升0.66點子至4.75363%，是1月15日後最高，當日報4.76161%。短息續跌，長息續升。

港元現報7.8191元貶值17點子，曾貶值最多29點子，報7.8203元，亦曾升值最多10點子，報7.8164元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌26.31點子至3.73095%，是2023年12月15日後最低；1星期HIBOR跌7.7點子至4.25583%，是2023年9月11日後最低；2星期HIBOR跌3.95點子至4.44446%，是2023年9月12日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至4.76548%；6個月期HIBOR升0.07點子至4.76548%；12個月期HIBOR升0.07點子至4.76619%。

美元指數現報103.337升值0.006點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45042%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7019%，終止連續7日擴闊，利差是2024年1月15日後最窄，當日差距為-0.6909%。

對上一次終止連續7日擴闊，是2024年1月08日，當日利差報-0.5586%。

其他報道

英偉達CEO黃仁勳為員工抽獎　中獎人竟叫「華為」 網民笑言：要查內鬼

日央行維持政策利率 日圓兌港元貶穿5.27

高盛Timothy：當暗示過的政策沒有完全落地時 人們就開始拋售

內地據報擬推2萬億平准基金、匯金入市等多方案撐市 最快本周宣布

印度超越香港成為全球第四大股市

恒指高開77點 科指升0.88% 網易升2% 微博升5%

港股ADR升220點 夜期高水180點 美期亞股升

復星國際：4.3億歐元減持葡萄牙商業銀行 料蝕2.5億

道指、標指創即市及收市紀錄新高 道指升138點

北水增持協鑫科技 減持盈富