港元現報7.8191元貶值17點子，曾貶值最多29點子，報7.8203元，亦曾升值最多10點子，報7.8164元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌26.31點子至3.73095%，是2023年12月15日後最低；1星期HIBOR跌7.7點子至4.25583%，是2023年9月11日後最低；2星期HIBOR跌3.95點子至4.44446%，是2023年9月12日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.07點子至4.76548%；6個月期HIBOR升0.07點子至4.76548%；12個月期HIBOR升0.07點子至4.76619%。

美元指數現報103.337升值0.006點或0.01%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.45042%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7019%，終止連續7日擴闊，利差是2024年1月15日後最窄，當日差距為-0.6909%。

對上一次終止連續7日擴闊，是2024年1月08日，當日利差報-0.5586%。

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