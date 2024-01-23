傳聞內地將推2萬億平準基金等撐市措施，港股一度聞風彈起，恒指最多曾升511點，不過，市場對暗示過的政策沒有完全落地就開始拋售，對於傳聞似乎更有戒心，連日獲國家隊買ETF提振信心的A股，不論上證還是深成，均在倒升後遇沽壓，上證半日倒跌0.35%，深成僅微升1點或0.1%。港股連日下跌，香港股市市值昨被印度爬頭，撐市傳聞下，三大指數大升，恒指半日升368點，科指創6個月最升幅，大市成交707億，北水終止7連入。
恒指今早高開77點，高位升511點，低位升33點，高低波幅478點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為36.17%，下跌為14.95%，無升跌為48.86%。
恒指半日升367點或2.46%，報15329點，大市成交金額707億元；國指升135點或2.7%，報5137點。恒生科技指數收報3143點，升3.56%。
藍籌股成交金額320.61億元，佔大市成交45.34%；科指成份股成交金額185.18億元，佔大市成交26.19%；國指成份股成交金額267.99億元，佔大市成交37.9%。
24隻雙櫃台股，總成交0.61億元人民幣，相當於約0.67億港元，佔大市成交的0.09%。
窩輪及牛熊證成交金額增加15.08%，至96.94億元，佔大市成交13.7%。牛熊證成交金額45.13億元，增加33.99%；窩輪成交金額51.8億元，增加2.47%。
騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）、匯控（0005）貢獻恒指較多。紫金礦業（2899）、新地（0016）、煤氣（0003）拖累大市。
藍籌77隻升，4隻下跌，1隻無升跌。信義光能（0968）升8.38%，收報4.01元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）跌1.19%，收報24.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股29隻升，1隻下跌。升幅最大的是萬國數據（9698）收報5.96元，升11.61%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）創上市新低，見12.64元，收報13元，跌1.22%。
北水南下合計淨流出20.21億元，終止連續7日流入。南水北上合計淨流入28.64億元人民幣，較上日增加173.41%，連續第2日流入，累計流入39.11億元。
恒指曾升最多3.42%，是2023年12月15日後最大升幅，當日升幅為3.43%。高見15472.55點，是1月19日15540.75點後最高。收市報15329.9點，是1月18日後收市新高，當日報15391.79點。
科指曾升最多5.18%，是2023年7月25日後最大升幅，當日升幅為6.2%。高見3192.83點，是1月19日3209.88點後最高。收市報3143.67點，是1月18日後收市新高，當日報3176.08點。
國指曾升最多3.82%，是2023年11月15日後最大升幅，當日升幅為4.1%。高見5193.03點，是1月19日5209.87點後最高。收市報5137.36點，是1月18日後收市新高，當日報5172.05點。
3公司最快今日公布業績，績前表現如下，新東方（9901）收報54.3元，升0.09%。PICO FAR EAST（0752）收報1.47元，升0.68%。RIMBACO（1953）收報0.165元，跌2.37%。
復星國際（0656）：4.3億歐元減持葡萄牙商業銀行，料蝕2.5億。見52周低4.05元，收報4.18元，升1.46%。
國家副主席韓正會見匯控（0005）主席杜嘉祺。收報59.3元，升1.37%。
中信銀行（0998）去年多賺8%至670億人幣，不良貸款率1.18%。收報3.62元，升2.26%。
華住（1179）：去年內地業務平均可出租客房收入達疫前1.2倍。收報24.7元，升5.33%。
碧瑤（1397）：垃圾徵費或利好公司股價。創52周高，見0.91元，收報0.9元，升4.65%。
謝清海出資2221.92萬向惠理（0806）董事購入股份。收報1.71元，升1.79%。
聯通（0762）去年12月5G套餐用戶累計2.6億戶 。收報4.87元，升1.67%。
五礦資源（1208）：Ross Carroll辭任首席財務官。見52周低1.92元，收報1.96元，跌1.01%。
諾輝健康（6606）料去年收入升最少1.6倍。收報18.08元，升3.67%。
破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見26.28元，收報26.14元，跌0.38%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1110元，收報1110元，升0.05%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見865.8元，收報865.8元，升0.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1039.65元，收報1039.65元，升0.01%；華夏日股對沖（3160）創上市新高，見19元，收報18.85元，跌0.05%；鍋圈（2517）創上市新高，見10.06元，收報10元，升11.73%；知行汽車（1274）創上市新高，見45.75元，收報45.75元，升13.1%；領悅服務（2165）創52周高，見0.82元，收報0.72元，升24.14%；碧瑤綠色集團（1397）創52周高，見0.91元，收報0.9元，升4.65%；立基工程控股（1690）創52周高，見0.076元，收報0.076元，升1.33%；領悅服務集團（2165）創52周高，見0.82元，收報0.72元，升24.14%；家鄉互動（3798）創52周高，見2.68元，收報2.67元，升5.53%；VICON HOLDINGS（3878）創52周高，見0.189元，收報0.189元，升2.16%；泰林科建（6193）創52周高，見0.5元，收報0.5元，升3.09%；南方雲計算ＥＴＦ（3194）創52周高，見13.54元，收報13.54元，升0.37%。
57隻股份創上市新低，其中十隻包括，恒大物業（6666）低見0.365元，收報0.385元，升2.67%；建業新生活（9983）低見1.1元，收報1.29元，跌3.73%；遠洋服務（6677）低見0.375元，收報0.38元，跌2.56%；朗詩（0106）低見0.04元，收報0.04元，跌27.27%；融信中國（3301）低見0.153元，收報0.163元，跌4.68%；中金（3908）低見8.76元，收報9.28元，升4.04%；招商證券（6099）低見5.57元，收報5.67元，升0.53%；宇華教育（6169）低見0.4元，收報0.42元，無升跌；希望教育（1765）低見0.27元，收報0.275元，無升跌；翠華控股（1314）低見0.162元，收報0.17元，跌3.41%。
141隻股份創52周低，其中十隻包括，南航（1055）低見2.87元，收報2.96元，升1.37%；中海物業（2669）低見4.64元，收報4.72元，升0.43%；康橋悅（2205）低見0.5元，收報0.56元，跌1.75%；佳寧娜（0126）低見0.223元，收報0.223元，跌5.11%；中海宏洋（0081）低見1.82元，收報1.84元，無升跌；新濠國際發展（0200）低見4.69元，收報4.89元，升1.88%；澳博（0880）低見2.15元，收報2.23元，升2.29%；銀河娛樂（0027）低見37.75元，收報38.6元，升0.78%；信德（0242）低見0.79元，收報0.8元，無升跌；新世界發展（0017）低見9.83元，收報10.24元，升2.4%。
異動股
上升異動股，包括，御德國際控股（8048）收報0.046元，升31.43%；星空華文（6698）創上市新低，見6.57元，收報8.26元，升24.21%；領悅服務（2165）創52周高，見0.82元，收報0.72元，升24.14%；千盛集團控股（8475）收報0.5元，升21.95%；環能國際（1102）收報0.054元，升20%；北青傳媒（1000）收報0.4元，升17.65%；優必選（9880）創上市新低，見69.8元，收報86.4元，升17.15%；財訊傳媒（0205）收報0.25元，升16.28%；先機企業集團（0176）收報0.022元，升15.79%。
下跌異動股，包括，偉鴻集團控股（3321）創上市新低，見0.185元，收報0.185元，跌39.34%；環球戰略集團（8007）創上市新低，見0.105元，收報0.113元，跌28.93%；智富資源投資（0007）創上市新低，見0.04元，收報0.044元，跌27.87%；朗詩（0106）創上市新低，見0.04元，收報0.04元，跌27.27%；衍匯亞洲（8210）收報0.048元，跌26.15%；長城匯理（8315）收報0.1元，跌18.7%；坤集團（0924）收報0.53元，跌17.19%；錦藝集團控股（0565）收報0.19元，跌15.18%；嘉宏教育（1935）收報0.69元，跌13.75%；巴克１７９８集團（1010）見52周低0.375元，收報0.44元，跌13.73%。
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