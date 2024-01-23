傳聞內地將推2萬億平準基金等撐市措施，港股一度聞風彈起，恒指最多曾升511點，不過，市場對暗示過的政策沒有完全落地就開始拋售，對於傳聞似乎更有戒心，連日獲國家隊買ETF提振信心的A股，不論上證還是深成，均在倒升後遇沽壓，上證半日倒跌0.35%，深成僅微升1點或0.1%。港股連日下跌，香港股市市值昨被印度爬頭，撐市傳聞下，三大指數大升，恒指半日升368點，科指創6個月最升幅，大市成交707億，北水終止7連入。