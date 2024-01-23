無綫電視亦預計整個2023財年的LBITDA虧損將少於2022財年的LBITDA 3.38億元。

無綫電視指，核心電視相關業務於2023財年第四季度內，於香港地面免費電視頻道的收視率繼續保持領先地位，旗艦頻道翡翠台、24小時無綫新聞台及其他頻道的收視率合計達到80%的市場份額。

第四季度內集團的地面免費頻道的廣告收入持續呈現出積極的勢頭。翡翠台頻道黃金時段電視廣告的平均單價較第三季下跌了5%，但按年與2022財年第四季比卻高出18%，此乃因為於第四季度內持續有更多的藍籌廣告客戶回歸到我們的平台。

此外，集團於2023年12月舉行的2024年「早鳥」 預先承諾活動中，2024年電視廣告套餐的客戶預訂額與去年2023年預先承諾活動比較取得雙位數的增長。由於這類預先承諾通常佔其該年總廣告收入的重要部分，2024年「早鳥」活動的成績是對其未來一年的廣告收入的一個正面指標。

於第四季度內，集團的OTT串流業務繼續呈現出積極的發展勢頭，與2023財年第三季及2022財年第四季期間相比，尊貴myTV Gold 的訂戶分別增長1%及21%，而所有服務層級的平均月度活躍用戶人數(MAU)則穩定在約2百萬。

來自myTV Super平台數碼廣告的收入於第四季表現強勁增長，2023財年第三季發2022財年第四季期間相比分別增長73%及95%。因此預計數碼廣告收入於2023年全年將實現逾30%的增長。

中國內地相關業務方面，集團指，中國內地於本季度內亦繼續為集團帶動增長，多渠道網絡(MCN)業務持續擴大其社交媒體的受眾範圍，且電商直播活動，包括集團與淘寶的合作以及集團的抖音直播店亦持續擴大。

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