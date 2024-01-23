香港會計師公會財政預算案建議委員會召集人楊澤志會計師表示，該會多年來已向政府建議全面審視稅務制度，以及研究適合香港經濟體的新稅種，然後作出廣泛諮詢、制定相關法規及系統，預期新稅種推出將需時5至10年。惟該會並無直接回應建議增加稅種的類型。

消費券方面，香港會計師公會會長梁思傑會計師表示，派發消費券雖然短期經濟發展而言有幫助，惟政府以往已向市民派發多輪消費券，認為再派發的話其作用將減少。他續指，考慮到政府現時財政狀况，建議優先將資源調配，吸引人才及招商引資，對香港長遠經濟發展而言較好。

該會建議，港府可考慮對合資格地區總部的相關利潤給予50%稅務優惠；人才方面，向人才短缺的特定行業提供補貼或稅收優惠，以及向海外人才提供子女教育津貼；研發方面，該會提出為初創企業提供研發稅收抵免。

另外，該會亦提出應考慮寬減2023/2024課稅年100%的利得稅、薪俸稅及個人入息課稅，上限為1.2萬元；該會指，鑑於高息環境及租金成本上升，居所貸款利息或租金的稅項扣除上限，亦應增至每年至少11萬元。

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