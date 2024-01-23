強積金顧問公司GUM發布去年12月強積金市場佔有率報告，宏利於去年以27.7%的佔有率位繼續佔據榜首，匯豐（17.6%）及永明（11.0%）則分別維持第2、3位排名，惟市佔率則分別下降了0.22%及0.29%，中銀保誠於去年12月則重奪第5位。12月強積金市場總資產按月升2.6%至1.14萬億元。
去年共有128億元轉入股票基金，其中「美國股票基金」及「歐洲股票基金」，於去年分別錄得96.55億元及28.6億元資金轉入；GUM策略及投資分析師雲天輝表示，較高風險的股票基金錄得128億港元的資金流入，其中有大約112億來自較低風險的固定收益基金。美國股票基金受到成員追捧，而去年美國股票的平均回報為28%，故此數據顯示部份積極管理強積金的成員，能夠於去年大幅跑贏大市。
去年淨資金轉出基金方面，「保證基金」、「混合資產基金（80% 至 100% 股票)）」、「混合資產基金（60% 至 80% 股票）」、「大中華股票基金」和「混合資產基金（40% 至 60% 股票）」分別排名首5位，5類基金分別淨轉出143.67億元、61.04億元、38.04億元、21.24億元和19.94億元。
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