劉勁津指出，目前較看好A股多於港股，雖然兩者基本因素相若，今年均有望受惠於中資企業盈利增長，該行估計今年中國企業盈利增幅將介乎8%至10%，同時估值均處於偏低水平，惟A股流動性以內地資金主導，加上有國家隊支持，而港股的流動性相對較受國際投資者影響，目前國際投資者對中資股看法較審慎下，全球投資者於中資股的倉位已接近歷史低位，若出現較悲觀的情況，即環球所有互惠基金及對沖基金於中資股的倉位回到歷史低點，與美國政府關係密切的退休基金亦清倉中資股，以現時全球互惠基金及對沖基金於中資股的持倉推算，估計進一步淨流出A股、港股及ADR的規模可達1700億美元。

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