市傳中央考慮以離岸資金設立2萬億元人民幣平準基金穩定市場，高盛首席中國股票策略分析師劉勁津表示，此消息尚未獲得證實下，港股反應較A股市場為大，某程度上反映國際投資者對國家隊救市資金配置的預期，目前難料國家隊會否在港股投放資金，認為2萬億元人民幣的資金規模龐大，若短期內全數投入A股，將對市場影響非常大，因2015年國家隊入市支持A股的規模也只是1.5萬多億元人民幣，倘若國家隊透過出售離岸美元資產，再將資金投入屬人民幣資產的A股，將對人民幣匯價也有一定支持。
劉勁津指出，目前較看好A股多於港股，雖然兩者基本因素相若，今年均有望受惠於中資企業盈利增長，該行估計今年中國企業盈利增幅將介乎8%至10%，同時估值均處於偏低水平，惟A股流動性以內地資金主導，加上有國家隊支持，而港股的流動性相對較受國際投資者影響，目前國際投資者對中資股看法較審慎下，全球投資者於中資股的倉位已接近歷史低位，若出現較悲觀的情況，即環球所有互惠基金及對沖基金於中資股的倉位回到歷史低點，與美國政府關係密切的退休基金亦清倉中資股，以現時全球互惠基金及對沖基金於中資股的持倉推算，估計進一步淨流出A股、港股及ADR的規模可達1700億美元。
其他報道
半日沽空金額增70% 盈富、恒生中國企業沽空增近5倍及62倍
TVB:2023下半財年轉EBITDA 料全年LBITDA減少
英偉達CEO黃仁勳為員工抽獎 中獎人竟叫「華為」 網民笑言：要查內鬼