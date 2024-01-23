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睇錯日股港股走勢 新加坡基金宣布關閉 去年稱「中港市場40年最好機遇」

網上傳出新加坡資產管理公司亞洲創世紀向投資者發信，表示旗下宏觀基金在1月首數周出現18.8%的前所未有大幅下跌，決定在造成進一步損失前關閉基金。創辦人兼投資總監蔡順福（Chua Soon Hock）指，他們最近在日經指數和港股走向相反方向劇烈波動犯了大錯，低估日經指數上升趨勢，同時試圖在恒指和恒生科指找出底位。他又指，不明白中國政策制定者的不一致性，不對抗通貨緊縮，導致市場信心持續喪失和長期熊市。

蔡順福表示，他已經到了失去作為交易者的信心的階段，去年第四季和今年1月艱難的交易，已經證明他過去經驗不再有效反而不利，他稱在「知識、交易和心理方面」均已失去優勢，短期和長期的風險回報原則已經改變。他曾認為日經直線上升，和內地投資者以高於淨值20%溢價買入日經ETF情况不能持續太長。

蔡順福又指，日經指數和恆生指數之間的價差感到震驚，「中國和日本股票的估值與1991年時相同，儘管目前的經濟現實如此。」日經平均指數年初至今上升9.12%，相對恒指下跌9.17%。

蔡順福在去年底接受南華早報訪問時，表示內地與香港股票已是新興市場中最便宜，不少公司盈利穩定增長，風險回報是其40年投資交易生涯以來最佳。所有壞消息已在市場反映，內地政策制定者正加強經濟措施回應熊市和市場失去的信心，對尋求未來大幅上升的長期投資者而言，優質的中國股票無需多想，是投資香港和內地股市一生只有一次的機會。

據公司網頁資料，亞洲創世紀宏觀基金是專注於亞洲的「全天候」全球宏觀基金，投資最具流動性的交易所買賣基金，採用積極靈活交易方法，達到在不同市場周期和宏觀環境中，實現持續的正回報，以及較低的下行波動性。基金成立於2020年5月，首兩年回報率有逾3%，2022年達到15.32%，2023年僅公布至10月，當時年回報仍有7.76%。據彭博數據，基金在今年初管理3.302億美元資金，公司未有回覆彭博關於結束基金查詢。

 

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