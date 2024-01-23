公司初步招股書顯示，截至2023年9月30日爲止9個月公司收益10.23億元，按年增長20.02%；期内溢利1.11億元，按年增長29.17%。

於往績記錄期間，中國內地穩佔公司收益的主要來源，於2021年、2022年及截至2023年9月30日止9個月分別為公司貢獻總收益的89.6%、95.4%及97.0%。

所得集資額將用於公司戰略性重點治療領域的選定在研產品的持續研發；公司現有及接近商業化產品的營銷及商業化；公司尋求戰略合作，以豐富公司在目標治療領域的產品組合；公司製造系統以升級現有生產設施的自動化；以及用於營運資金及其他一般企業用途提供資金。

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