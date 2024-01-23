内地將基因工程應用於醫藥行業的杭州九源基因工程申請來港上市，華泰國際為其獨家保薦人。公司於1993年創立，專注於四大快速增長中的治療領域：骨科、代謝疾病、腫瘤及血液。根據CIC的資料，該四個治療領域2022年合計佔中國藥物總銷售額的52.0%。
公司初步招股書顯示，截至2023年9月30日爲止9個月公司收益10.23億元，按年增長20.02%；期内溢利1.11億元，按年增長29.17%。
於往績記錄期間，中國內地穩佔公司收益的主要來源，於2021年、2022年及截至2023年9月30日止9個月分別為公司貢獻總收益的89.6%、95.4%及97.0%。
所得集資額將用於公司戰略性重點治療領域的選定在研產品的持續研發；公司現有及接近商業化產品的營銷及商業化；公司尋求戰略合作，以豐富公司在目標治療領域的產品組合；公司製造系統以升級現有生產設施的自動化；以及用於營運資金及其他一般企業用途提供資金。
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