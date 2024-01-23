GECS調查結果與全球經濟增長進一步放緩的情況一致，而2024年全球經濟增長速度似乎將大幅低於長期平均增長速度，且下行風險仍然存在，惟料不會出現嚴重衰退。

根據調查結果，全球不同地區出現不同的信心指數變化。當中北美地區的信心指數經歷第三季大幅下降後，於第四季出現強勁反彈，反映美國經濟持續強勁增長，以及市場對美國聯儲局成功控制通脹、實現經濟軟著陸的樂觀情緒；南亞地區及中東地區的信心指數也有所改善。

然而，西歐地區的信心指數連續第三個季度下跌，而亞太地區的信心指數更大幅下挫，主要原因是憂慮中國經濟狀況，從而影響區域信心，同時由於亞太地區以出口為主，歐洲經濟疲軟以及全球前景黯淡，亦影響市場對亞太地區的信心。

GECS全球新訂單指數在第四季度略為上升，並高於歷史平均值。對成本增加的擔憂在最近一個季度再次有所紓緩，但仍遠高於歷史標準，表明金融市場對2024年央行降息時機和幅度的預期可能過於樂觀。

GECS中的兩個「擔憂指數」指數出現不同情況：對客戶倒閉的擔憂再次小幅上升，但對供應商的擔憂而持續紓緩。不過根據過去數字角度，兩個「擔憂指數」並未出現令人憂慮情況。隨著企業破產數量增加，以及貨幣政策緊縮的效果存在滯後性，兩個指數於2024年可能會出現惡化。

過去一年，先後出現ChatGPT、新戰爭和世紀天氣紀錄，不少ACCA會員表示正經歷職業生涯中從未見過的領域和多重危機，包括不斷變化的貨幣政策和通脹情況，以至氣候變化的社會經濟影響。特別是氣候變化已經成為整體受訪者最優先考慮的問題。