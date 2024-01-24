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道指跌96點 標指再創收市新高 金龍指數曾升逾6%創半年最大升幅

美息個別發展，債息倒掛收窄，美股個別發展，標指再創收市新高，金龍指數曾升最多6.33%，是2023年7月28日後最大升幅。美股業績期，3M對2024年盈利和營收成長的預測低過市場預期，股價跌11%。阿里巴巴ADR大漲6%，據報馬雲和蔡崇信四季度逢低吸納2億美元股票。Netflix去年第四季度新增訂戶數創疫情初期以來最多，收入也超過預期，收市後時段大漲逾8%。德州儀器第一季度收入和盈利展望低於分析師預期，表明工業用晶片需求下滑將持續，收市後時段跌逾4.7%；蘋果據悉推遲自研汽車上市時間至2028年，並下調自動駕駛目標，收市後時段變動不大，微跌0.05%。另外，據報拜登政府計劃很快公佈新的行政令，以防外國對手獲取美國人「高度敏感」的個人數據。

道瓊斯工業平均指數收跌96點，跌幅0.26%，報37905點。標普500指數收漲14點，升幅0.3%，報4864點。納斯達克綜合指數收漲65點，或0.43%，報15425點。

3M跌11.03%，報96.1美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累78點，而P&G升4.14%，報153.98元，貢獻道指40點。

科技股方面，蘋果收市報195.18元，升0.66%，谷歌母公司Alphabet收市報147.04元，升0.71%，亞馬遜收市報156.02元，升0.8%，Facebook收市報385.2元，升0.89%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.29%，報471點。德國DAX指數收跌0.34%，報16627點；法國CAC 40指數跌0.35%，報7388點；英國富時100指數收跌0.03%，報7485點。

納斯達克中國金龍指數收漲4.85%，報5679點。

美國2年期債息曾跌最多0.53%，是1月18日後最大跌幅，當日跌幅為1.21%。低見4.3678厘，是1月22日4.3634厘後最低。收市報4.3678厘，是1月18日後收市新低，當日報4.3524厘。

美國10年期債息曾升最多1.17%，是1月19日後最大升幅，當日升幅為1.3%。高見4.1531厘，是1月19日4.1957厘後最高。收市報4.1282厘，是1月18日後收市新高，當日報4.142厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾收窄至23.981基點，是1月19日19.572基點後最窄。收市報24.599基點，是1月18日後收市新高，當日報21.462基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾收窄至121.518基點，是1月19日117.062基點後最窄。收市報124.799基點，是1月18日後收市新高，當日報123.516基點。

道指曾跌最多0.52%，是1月17日後最大跌幅，當日跌幅為0.61%。低見37804.99點，是1月19日37451.71點後最低。收市報37905.45點，是1月19日後收市新低，當日報37863.8點。

標指曾升最多0.33%，是1月22日後最大升幅，當日升幅為0.59%。高見4866.48點，是1月22日4868.41點後最高。創收市價計新高。連升4日，累計升125.39點，對上一次連升4日是2023年12月27日。

納指曾升最多0.47%，是1月22日後最大升幅，當日升幅為0.84%。高見15432.35點，是1月22日15438.85點後最高。收市報15425.94點，是2022年1月4日後收市新高，當日報15622.72點。連升4日，累計升570.32點，對上一次連升4日是1月10日。

金龍指數曾升最多6.33%，是2023年7月28日後最大升幅，當日升幅為7.09%。高見5759.67點，是1月16日5850.73點後最高。收市報5679.02點，是1月16日後收市新高，當日報5733.37點。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2023年12月29日。

 

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