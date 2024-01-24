個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.59%，折合報281.76元；阿里巴巴（9988）升6.99%，折合報72.38元；美團（3690）升4.47%，折合報69.27元；匯控（0005）升1.56%，折合報60.12元；建行（0939）升0.66%，折合報4.44元。

道期現升0.044%；標期現升0.18%；納期現升0.25%。日本東證指數現跌0.2%；韓國KOSPI指數現跌0.81%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.06%。

VIX指數隔晚跌4.85%或0.64點，報12.55點。

紐油現升0.13%或0.09美元，報74.47美元；布油現跌0.63%或0.51美元，報79.55美元；金價現跌0.07%或1.44美元，報2027.84美元；LME 銅期貨隔晚升0.71%或59.5美元，報8405美元。美國10年期債息現升0.23%或0.0096厘，報4.1378厘。

今日焦點股份可留意：

兩公司最快今日公布業績，包括，東方甄選（1797）、維達國際（3331）。

丘鈦科技（1478）盈警料去年少賺最多45%。

中遠海能（1138）盈喜料去年最多賺39億人幣。

京東（9618）伙深圳南山發2000萬人幣消費券，涵蓋港澳消費者。

中信證券（6030）去年淨利潤跌7.6%至197億人幣。

上海石化（0338）料去年蝕最少12.7億人幣。

長城汽車（2333）去年少賺15%至70億元人幣。

國泰君安（1788）料去年淨利潤升最多1.65倍。

鄺肖卿增持新地（0016），涉資5306萬。

阿里減持快狗打車（2246）至5.74%。

其他報道

道指跌96點 標指再創收市新高 金龍指數曾升逾6%創半年最大升幅

北水增持國美 減持盈富