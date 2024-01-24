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恒指高開248點 科指升2.7% 上試10天線 阿里升5% 百度升6%

恒指今早高開248點或1.62%，報15602點，大市成交金額25億元；國指今早高開91點或1.78%，報5232點。恒生科技指數開市報3235點，升2.77%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為13.66%，下跌為1.4%，無升跌為84.92%。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、友邦（1299）貢獻恒指較多。匯控（0005）、中移動（0941）、長和（0001）拖累大市。

藍籌60隻升，5隻下跌，17隻無升跌。阿里巴巴（9988）升5.99%，報71.7元，是升幅最大的藍籌，電能實業（0006）跌0.33%，報44.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股28隻升，0隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）開市報104.7元，升6.29%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）開市報13.44元，無升跌。

恒指上試10天線(15652.39點)。科指上試10天線(3258.8點)。

兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，東方甄選（1797）開市報25.6元，升2.81%。

維達國際（3331）無成交，報23.05元。

丘鈦科技（1478）盈警料去年少賺最多45%。無成交，報3.22元。

中遠海能（1138）盈喜料去年最多賺39億人幣。開市報7.54元，升1.34%。

京東（9618）伙深圳南山發2000萬人幣消費券，涵蓋港澳消費者。開市報89.75元，升3.94%。

中信證券（6030）去年淨利潤跌7.6%至197億人幣。開市報15.7元，升1.03%。

上海石化（0338）料去年蝕最少12.7億人幣。開市報1.01元，跌1.94%。

長城汽車（2333）去年少賺15%至70億元人幣。開市報8.95元，升0.56%。

國泰君安（1788）料去年淨利潤升最多1.65倍。開市報0.52元，升4%。

鄺肖卿增持新地（0016），涉資5306萬。開市報74.5元，無升跌。

阿里減持快狗打車（2246）至5.74%。快狗打車無成交，報0.4元。

破頂股表現

破頂股包括，知行汽車（1274）創上市新高，見47.5元，開市報47.5元，升0.53%。

異動股

上升異動股，包括，中國紅包（8316）開市報0.219元，升13.47%；創勝集團－Ｂ（6628）開市報3.9元，升12.39%；華鼎控股（3398）開市報0.23元，升11.65%；寶光實業（0084）開市報0.089元，升11.25%；水發興業能源（0750）開市報0.35元，升11.11%；卓航控股（1865）開市報0.044元，升10%；中達集團控股（0139）開市報0.013元，升8.33%；TL NATURAL GAS（8536）開市報0.79元，升8.22%。

下跌異動股，包括，美中嘉和（2453）開市報10.3元，跌13.59%；數科集團（2350）開市報0.42元，跌8.7%；數字王國（0547）開市報0.39元，跌7.14%；國農金融投資（8120）開市報0.154元，跌6.1%；環球戰略集團（8007）開市報0.109元，跌6.03%；神話世界（0582）開市報0.05元，跌5.66%；祖龍娛樂（9990）平上市低位1.4元，開市報1.4元，跌4.11%；海隆控股（1623）開市報0.222元，跌3.48%；力量發展（1277）開市報0.58元，跌3.33%；雲音樂（9899）開市報83.9元，跌2.95%；巴克１７９８集團（1010）開市報0.42元，跌2.33%。

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