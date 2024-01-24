恒指今早高開248點或1.62%，報15602點，大市成交金額25億元；國指今早高開91點或1.78%，報5232點。恒生科技指數開市報3235點，升2.77%。非必需消費品、通訊服務、金融股推動大市。上升股份比例為13.66%，下跌為1.4%，無升跌為84.92%。