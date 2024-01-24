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日本上月出口強勁回升 對華出口13個月來首次增長

日本上月出口強勁回升，日本財務省公布，12月份出口按年增長9.8%，創一年來最大增幅，扭轉前一個月下降0.2%的局面，同時，亦高過市場預期的增長9.2%，對美出口出現兩位數增長，對華出口則實現13個月來首次增長。

12月進口下降6.8%，多過市場預期的下降5.4%。當月實現貿易順差621億日圓（4.19億美元），11月經修正後為貿易逆差7,804億日圓。

在汽車出口帶動下，12月對美出口按年增長了20.4%。當月對歐洲出口增長10.3%，對中國出口增長9.6%，晶片製造設備出口是主要推動力。

每百日圓兌港元曾最多0.27%，升值至5.2859，現報5.2799元，升值0.16%。

 

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