日本上月出口強勁回升，日本財務省公布，12月份出口按年增長9.8%，創一年來最大增幅，扭轉前一個月下降0.2%的局面，同時，亦高過市場預期的增長9.2%，對美出口出現兩位數增長，對華出口則實現13個月來首次增長。