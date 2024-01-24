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憂中國經濟「日本化」 東方匯理：現在還不是購買中國股票時候

彭博社報道，市場對中國經濟「日本化」的擔憂與日俱增，股票投資者對中國股市的長期潛力存疑再添理由。長達數年的樓市滑坡、消費者信心低迷以及人口老齡化和失業率等長期結構性問題，讓東方匯理(Amundi)等投資者聯想到日本持續多年的經濟停滯。

彭博行業研究策略師Francis Chan和Marvin Chen在報告中寫道，中國股市或重蹈1990年代日本股市的覆轍，日本在「失去的十年」中，股市萎靡不振，經濟增長也停滯不前。日本的經驗可作為「中國股市前景的潛在路標」。

東方匯理旗下的投資機構周一在報告中表示，政策如果不轉向支持消費支出，消費受到的影響將持續下去，並稱現在還不是購買中國股票的時候。Alessia Berardi等策略師寫道，日本就有過前車之鑒，當時中產階級萎縮，收入分配傾斜，出現更加兩極分化的「M型社會」。

 

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