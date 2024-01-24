李雲澤於亞洲金融論壇提到，將不斷鞏固提升香港國際金融中心地位，進一步深化內地與港澳金融市場的互聯互通，持續優化跨境理財通試點，支持更好合資格投資者參與，不斷擴大合格投資產品範圍，支持金融機構積極參與滬及深港通、債券通等機制的安排。研究出台提升大灣區保險服務化，服務便利化水平的政策措施。

李雲澤稱，將支持中資金融機構紮根服務香港本地市場，支持中資銀行保險機構持續完善對香港實體經濟的金融服務，發揮內外聯動優勢，參與香港北部都會區、綠色金融中心和科創中心建設，支持中資銀行保險機構在香港設立區域總部，依託內地面向世界。

李雲澤續指，將支持香港鞏固離岸人民幣業務樞紐地位，支持中資銀行保險機構在港發行人民幣計價的綠色債券，深化內地與香港的綠色金融合作，支持中資保險機構在港發行人民幣計價的債券，促進香港離岸人民幣債券市場發展。