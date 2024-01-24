李雲澤於亞洲金融論壇中提到，上星期中國剛公布去年的GDP增長情况，整體而言，經濟持續回升向好，完滿實現5%的預期目標。而從縱向看，其增速亦較2022年多出2.2個百分點，同時亦高於疫情3年間的平均4.5%增長速度，從橫向看，其經濟增長速度於全球主要經濟體中依然保持領先。

李雲澤回望，去年中國新能源汽車產銷量，佔全球的比重超過六成；從民生看，高質量發展的溫暖底色更為鮮明，去年年居民人均可支配所入，按年增長6.1%；人均消費支出按年增長9%；從資金量看，去年社會融資規模與貨幣信貸，持續保持合理較快增長，大部分都在10%左右，數位經濟、普惠型小微以及高科技製造業貸款成長均超過20%。

李雲澤續指，從用電量來看，去年全社會用電量按年增長6.7%；從批發、零售、住宿、餐飲等領域的增長率均介乎14%至18%之間；從客流量來看，去年年內地鐵路累計發送旅客達36.8億人次，而全年和高峰日旅客的發送量都均創歷史新高；從貨運量來看，去年鐵路貨物運送量39億噸，快遞業務量亦突破1200億次大關，均創歷史新高。

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