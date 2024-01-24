港元現報7.8225元貶值7點子，曾貶值最多19點子，報7.8237元，亦曾升值最多3點子，報7.8215元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌71.1點子至3.02%，是2023年9月7日後最低；1星期HIBOR跌21.46點子至4.04119%，是2023年9月11日後最低；2星期HIBOR跌19.14點子至4.25304%，是2023年9月11日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌2.74點子至4.7381%，是2023年9月11日後最低；6個月期HIBOR跌2.64點子至4.73905%；12個月期HIBOR跌2.71點子至4.73905%。

美元指數現報103.513貶值0.104點或0.1%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44951%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.7024%，終止單日收窄，利差是2024年1月18日後最闊，當日差距為-0.723%。

對上一次終止單日收窄，是1月10日，當日利差報-0.6024%。

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