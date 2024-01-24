此外，報道引述消息指，蘋果發現無法在可預見的未來完成全自動駕駛汽車後，轉而開發更基本的駕駛輔助功能，向Tesla現有的水平看齊。該車將使用所謂的Level 2+系統，而非原計劃的Level 4技術、甚至更早前雄心勃勃的Level 5系統。

先前的設計要求是，能夠在北美獲准地區的高速公路上不需要人工干預並且可以在大多數條件下運行。更為基本的Level 2系統則要求司機注意道路狀況並隨時準備接手控制車輛，類似於Tesla汽車目前標準的Autopilot功能。

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