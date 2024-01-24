港股延續昨日撐市憧憬高開，加上馬雲增持阿里（9988），恒指、科指一度升穿10天線，是分別兩周及三周以來首次，不過撐市傳聞一日未落實，加上結構性問題一日未轉變，市場審慎的態度仍然持續，仍有投資機構稱現在還不是購買中國股票時候，投資者亦以行動表態，港股半日升幅收窄，內地股市先升後跌。
恒指今早高開248點，高位升367點，低位升116點，高低波幅251點。非必需消費品、金融、通訊服務股推動大市。上升股份比例為27.52%，下跌為22.12%，無升跌為50.35%。
恒指半日升122點或0.8%，報15476點，大市成交金額587億元；國指升51點或1.01%，報5192點。恒生科技指數收報3167點，升0.64%。
藍籌股成交金額272.87億元，佔大市成交46.48%；科指成份股成交金額167.01億元，佔大市成交28.45%；國指成份股成交金額235.32億元，佔大市成交40.08%。
24隻雙櫃台股，總成交0.2億元人民幣，相當於約0.21億港元，佔大市成交的0.04%。
窩輪及牛熊證成交金額減少18.73%，至90.43億元，佔大市成交15.38%。牛熊證成交金額32.23億元，減少40.22%；窩輪成交金額58.19億元，增加1.47%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、建行（0939）貢獻恒指較多。匯控（0005）、港交所（0388）、比亞迪（1211）拖累大市。
藍籌53隻升，23隻下跌，6隻無升跌。阿里巴巴（9988）升4.29%，收報70.55元，是升幅最大的藍籌，潤啤（0291）跌4.62%，收報27.9元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股14隻升，11隻下跌，5隻無升跌。升幅最大的是阿里巴巴（9988）收報70.55元，升4.29%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報35.35元，跌5.35%。
恒指曾升穿10天線(15639.83點)。科指曾升穿10天線(3252.08點)。
北水南下合計淨流入7.01億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出28.17億元人民幣，終止連續2日流入
阿里（9988）獲馬雲、蔡崇信2億美元增持 曾升逾6% 創7個月最大升幅。收報70.55元，升4.29%。
兩公司最快今日公布業績，績前表現如下，東方甄選（1797）收報25.05元，升0.6%。維達國際（3331）收報23.1元，升0.22%。
丘鈦科技（1478）盈警料去年少賺最多45%。收報3.15元，跌2.17%。
中遠海能（1138）盈喜料去年最多賺39億人幣。收報7.62元，升2.42%。
京東（9618）伙深圳南山發2000萬人幣消費券，涵蓋港澳消費者。收報85.65元，跌0.81%。
中信證券（6030）去年淨利潤跌7.6%至197億人幣。收報15.46元，跌0.51%。
上海石化（0338）料去年蝕最少12.7億人幣。收報1.02元，跌0.97%。
長城汽車（2333）去年少賺15%至70億元人幣。收報8.08元，跌9.21%。
國泰君安（1788）料去年淨利潤升最多1.65倍。收報0.52元，升4%。
鄺肖卿增持新地（0016），涉資5306萬。收報75元，升0.67%。
阿里減持快狗打車（2246）至5.74%。快狗打車收報0.395元，跌1.25%。
破頂股包括，三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見26.64元，收報26.6元，升1.6%；華夏納指（3086）創上市新高，見35.56元，收報35.56元，升0.79%；Ａ南方美元（3096）創上市新高，見866.45元，收報866.45元，升0.08%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1039.75元，收報1039.4元，無升跌；鍋圈（2517）創上市新高，見11.7元，收報11.26元，升6.23%；知行汽車（1274）創上市新高，見49.15元，收報49.15元，升4.02%；優必選（9880）創上市新高，見94.5元，收報91.5元，升6.89%；中深建業（2503）創上市新高，見1.22元，收報1.19元，升4.39%；中國秦發（0866）創52周高，見0.33元，收報0.305元，升3.39%；港亞控股（1723）創52周高，見0.235元，收報0.235元，升7.8%；九興控股（1836）創52周高，見10.58元，收報10.38元，升1.96%；中國萬天控股（1854）創52周高，見1.41元，收報1.41元，升8.46%；VICON HOLDINGS（3878）創52周高，見0.189元，收報0.186元，升3.33%；凱順控股（8203）創52周高，見0.305元，收報0.305元，升3.39%；雅居投資控股（8426）創52周高，見0.285元，收報0.285元，升5.56%；官醞控股（8513）創52周高，見0.191元，收報0.187元，升8.72%；南方雲計算ＥＴＦ（3194）創52周高，見13.65元，收報13.65元，升0.81%。
38隻股份創上市新低，其中十隻包括，遠洋服務（6677）低見0.31元，收報0.33元，跌12%；江山控股（0295）低見0.019元，收報0.023元，跌36.11%；中國天弓控股（0428）低見0.122元，收報0.17元，跌1.16%；利記（0637）低見0.156元，收報0.156元，跌12.85%；中基長壽科學（0767）低見0.112元，收報0.116元，跌9.38%；遠見控股（0862）低見0.026元，收報0.028元，無升跌；前海健康（0911）低見0.026元，收報0.038元，升26.67%；順騰國際控股（0932）低見0.049元，收報0.055元，升7.84%；龍輝國際控股（1007）低見0.54元，收報0.64元，無升跌；京維集團（1195）低見0.014元，收報0.014元，跌17.65%。
39隻股份創52周低，其中十隻包括，零跑（9863）低見20元，收報20.05元，跌10.09%；華置（0127）低見0.98元，收報0.99元，跌1.98%；潤啤（0291）低見27.65元，收報27.9元，跌4.62%；華潤啤酒（0291）低見27.65元，收報27.9元，跌4.62%；大生地產（0089）低見2.33元，收報2.33元，跌2.92%；華人置業（0127）低見0.98元，收報0.99元，跌1.98%；中達集團控股（0139）低見0.012元，收報0.012元，無升跌；青島啤酒股份（0168）低見42.05元，收報42.2元，跌2.31%；綠科科技國際（0195）低見0.29元，收報0.365元，跌8.75%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.59元，收報0.59元，跌4.84%。
異動股
上升異動股，包括，智美體育（1661）收報0.084元，升71.43%；皇璽餐飲集團（8300）收報0.18元，升32.35%；前海健康（0911）創上市新低，見0.026元，收報0.038元，升26.67%；宏基資本（2288）平上市低位0.145元，收報0.184元，升23.49%；巴克１７９８集團（1010）收報0.52元，升20.93%；新耀萊（0970）收報1.74元，升20.83%；天泓文創（8500）收報0.7元，升20.69%；蒙古能源（0276）收報0.75元，升19.05%；中國重汽（3808）收報17.08元，升18.45%；豐德麗控股（0571）收報0.063元，升16.67%。
下跌異動股，包括，江山控股（0295）創上市新低，見0.019元，收報0.023元，跌36.11%；森浩集團（8285）創上市新低，見0.037元，收報0.039元，跌27.78%；香港通訊國際控股（0248）平上市低位0.022元，收報0.022元，跌21.43%；京維集團（1195）創上市新低，見0.014元，收報0.014元，跌17.65%；環球戰略集團（8007）創上市新低，見0.09元，收報0.096元，跌17.24%；麗年國際（9918）創上市新低，見0.41元，收報0.415元，跌16.16%；築友智造科技（0726）收報0.125元，跌16.11%；華榮能源（1101）收報0.022元，跌15.38%；祖龍娛樂（9990）創上市新低，見1.25元，收報1.26元，跌13.7%；海亮國際（2336）收報0.145元，跌13.69%。
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