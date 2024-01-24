金發局與FSDP將在多個主要領域合作，包括促進資本市場的互聯互通、進行聯合研究、知識共享、合辦交流項目和活動，以及把握互惠互利的協同效應。藉此，預計未來有望增強跨境聯通、共享金融科技和人才發展方面的實務守則、透過市場推廣活動以促進金融市場的互聯互通，並鞏固香港與沙特阿拉伯之間在金融方面的聯繫。

金發局主席李侓仁表示，是次合作標誌著香港在鞏固其作為主要國際金融中心的地位方面，向前邁進一大步。透過與FSDP的合作，雙方將致力建立全面的金融市場聯繫，從而惠及兩地企業，促進跨境投資。

FSDP署長Faisal Alsharif表示，FSDP和金發局以建立雙贏夥伴關係為共同願景，雙方已準備好開啟兩地金融市場的合作機遇。此諒解備忘錄證明了我們對致力促進沙特阿拉伯和香港金融市場聯繫的承諾。

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