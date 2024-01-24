他又指，堅持以投資者為本。 保護好投資者，實際增強投資者的獲得感，市場一定會走出短期的困擾，回歸到穩定健康發展的道路上。 堅定相信，經濟的前景是光明的，股市的前景是光明的。

當被問到「建立以投資者為本的資本市場，在製度設計上如何體現？」時，王建軍表示，要在製度機制設計上更加體現投資者優先，讓廣大投資者有回報、有獲得感 。 一是大力提升上市公司品質。 上市公司品質突顯在給投資者的回報上。 上市公司要穩固建立回報股東意識，沒有合理的回報就不是合格的上市公司。 投資人買股票是要回報的，股市的長期報酬率要能高於存款、債券的收益，才是更永續的。 將進一步完善上市公司品質評估標準，突顯報酬要求，大力推動上市公司透過回購註銷、加大分紅等方式，更好回報投資人。 支持上市公司注入優質資產、市場化併購重組，激發經營活力。 鞏固深化常態化退市機制，對重大違法和沒有投資價值的公司「應退盡退」，加速優勝劣汰。

王建軍表示，二是回報投資人要發揮證券基金機構的功能。 中證監將健全保薦機構評價機制，突顯對其保薦公司的品質考核特別是對投資人回報的考核，不能把沒有長期回報的公司帶到市場上來。 將完善基金產品註冊、投資能力評估等製度安排，引導投資機構轉變「重銷售輕服務」的觀念，增強專業管理能力，加大產品及服務創新，更滿足投資人財富管理需求。 三是梳理完善基礎制度安排。 全面評估發行定價、詢價等機制，支持更多投資人參與，增強投資人獲得感。 將公平性放在更突出位置，健全適合國情市情的量化交易監管制度，優化完善減持、融券、轉融通等製度規則。

而對於「重融資輕投資」的爭論，王建軍表示，將更加突出以投資者為本，只有把投資者保護好了，市場繁榮發展才有根基。 全力營造公開公平公正的市場秩序與法治環境，讓投資人實際感受到市場的公平正義。

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